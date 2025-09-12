快訊

學生爭取全面開放叫外送 中山女高首度普查3族群意見

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市中山女高。記者林佳彣／攝影
台北市中山女高。記者林佳彣／攝影

近來不少學校傳出訂購外食爭議，學生團體今籲中央建立更明確的學生參與機制。中山女高學生上周連日在校長室門口吃便當，校長張云棻也與學生面對面溝通，校方決定首度全面普查學生、家長與教師三方對全面開放外送的意見，再供下周五膳食委員會參考。

中山女高校長張云棻表示，國教署於民國109年公布高級中等學校校園開放外食訂購各面向建議，中山女高109學年度起也訂定外食訂購制度，當時是部分開放。直至111年學生想要修正，經膳食學生委員發問卷統計全校學生意見，最高票是部分開放，另增加鼓勵機制，從原定1個月限1次外食訂購，至每周班級整潔成績優異者可增下個月外訂次數。

張云棻直言，學校裡會有各種不同聲音，因此需要透過長時間且完善的溝通。9月8日學生、家長、教師代表來到她的辦公室，一起討論各方收集的意見，也針對國教署高級中等學校校園開放外食訂購各面向建議的自主管理、食安、交通管制、垃圾環保4個面向，去討論配套措施。

她說，相關內容都有公布在學校官網的外食議題專區，後續若還有意見回饋，校方會再整理、討論並公告。

張云棻也提到，這兩周有家長和教師陸續向她反映，多數人擔心恐伴隨老鼠出沒的垃圾問題，學生可能認為不會、也會告訴大家要做好垃圾分類，家長和教師仍憂宣導成效。

她說，與學生討論過程中，得知有些孩子會有個別化的困擾和飲食需求，希望能有多點選擇，照顧有特殊飲食需求者。例如有人對香菜、蒜頭等物過敏，但沒辦法在熱食部買到沒有相關食材的食物；有些人因家長無法幫忙送便當，就只能外訂餐點，若限制外訂次數，學生也很難選擇可吃的餐點；即使熱食部有素食餐點，但品項選擇不多。

張云棻指出，今年學生提案希望全面開放，依循學校民主程序，必須調查。她與學生討論後，學生能理解外送議題與家長、教師三方都有相關影響，校方考量彼此觀點和考慮因素不同，也希望能討論出較永續、可執行的方案，最後決定全面普查三方意見。

她說，9月11日至12日為2184名學生與200多名教師，家長部分則待明天學校日校方說明後投票，每位學生家長可有1票，樣本數將有超過4500票，將供9月19日膳食委員會決策參考，結果採共識決。如果是全面開放，學校將須修訂原有的外食訂購規定，並納入配套措施。

