北市女童與同學相撞全身血 家長怒：不懂校方為何不直接送醫

北市一名國小女童在校內與同學相撞受傷，媽媽昨晚發文質疑校方，一般人都知道該送醫，校護還問爸爸要不要帶去醫院檢查看看，甚至當家長提出檢討傷病程序，卻被說是無限上綱。校方說，檢討並精進學生受傷的處理流程。

該位母親昨晚在Threads發文，孩子受傷後全身是血，爸爸趕到學校才帶去醫院急診，並附上女兒臉部瘀血的照片。許多網友心疼，這怎麼看都要馬上去醫院吧。該名媽媽說，「我下班看到她，就哭了」、「不懂為什麼不直接送醫。」

女童爸爸也留言還原狀況，9月9日上午9點47分接到孩子的媽來電，孩子在校受傷，趕到校時已10點多，孩子運動服上沾滿血跡，頭部鼻樑撞擊發腫，只想趕快帶她送醫治療及評估有無腦震盪，校護還叮嚀說要去看醫生。他心中質疑，為何沒有先直接送醫？而是需要等到爸媽到校後，由家長自行送？

他說，當日急診醫師建議短暫留院觀察有無腦震盪跡象，若無嘔吐頭暈症狀，才可離院。

該名父親說，9月10日到校調閱監視器，監視器畫面放大也無法看清，解析度太差，無法看清另一位孩子傷勢如何。此時妻子在學務處見當日處理該事件校護與工作人員談論此事，說出「在學校20年沒有遇過學生相撞會腦震盪，頭部以上受傷就要送醫，是家長在無限上綱。」

他直言，希望日後校方能有更好的處理流程，而不是校護便宜行事的心態，「我們要的是學校誠心道歉，而不是金錢賠償。」

校方回應，9月9日當日第一節下課期間的9點34分，上課預備鐘響起，2名學生在操場不慎相撞，導致鼻樑瘀腫並流鼻血。該生起身後即自行前往健康中心，護理師立即協助止血、冰敷與基本評估，同步完成校安通報，也依流程於9點51分聯繫導師與家長，學生父親10點左右到校，陪同學生前往醫院檢查。

該校說，經後續追蹤該生父親轉述，經診斷鼻骨無異常，持續冰敷即可；學生當日約11點30分繼續返校上課，依照醫囑持續冰敷並參加社團活動，學校也完成校安通報及相關紀錄。

校方強調，已提供並陪同家長觀看監視器，確認事發為2名學生跑步互撞跌倒，隨後自行離開現場，學校已逐步釐清狀況，並持續關心學生康復情形，視需要轉介輔導與健康照護資源，同時檢討並持續精進學生受傷的處理流程，也會檢視相關攝影設備視角與清晰度。

教育局重申，學生若在校園發生意外，學校應依「台北市政府教育局所屬各級學校學生緊急傷病處理流程」處理傷患，並依「教育部檢傷分類救護處理程序」評估學生傷病程度，在第一時間通知家長，持續追蹤復原狀況。

商品推薦