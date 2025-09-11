日本香川縣教育長訪台 參訪台南地方特色教育

日本香川縣教育委員會教育長淀谷圭三郎近日訪台，特別走訪與香川縣環境類似的台南市，在安平古堡、天后宮等景點中，了解將在地文化融入課程的特色教育模式。

淀谷圭三郎一行人於8日到11日間，應教育部邀請訪台，參訪台北市、桃園市、台南市等多所學校，觀摩台灣學校在地創生、跨領域教學的成果。

教育部今天發布新聞稿指出，香川縣位於日本四國島北部，瀕臨瀨戶內海，自古以製鹽及製糖業聞名，與台南市有類似的產業背景。

這次訪台行程中，特別安排台南市西門實驗小學，由學生擔任導覽員，帶領訪賓走訪安平古堡、天后宮及安平樹屋等當地代表性景點，展現在地文化融入學習的成果。

西門實小教師也以雙語呈現「西門航海王」及「測量超連結」等跨領域課程，將海洋教育與地方特色結合，展現台灣國小教育如何融入在地特色與國際視野。

教育部國際及兩岸教育司司長李毓娟表示，香川縣與台南市都展現教育融入地方創生的特色，值得相互借鏡與合作。另外，香川縣與桃園市的音樂教育交流也已行之有年，未來可望拓展到校際藝術創作合作，進一步深化台日青年的連結。

根據教育部統計，目前日本學生在台留學人數為8779人，為境外生第4大來源國；台灣赴日留學學生則超過7000人。

台灣是日本教育旅行的熱門地點，近10年來，日本高中、國中及小學生來台教育旅行累計超過37萬人次；台灣學生赴日交流則突破10萬人次。

