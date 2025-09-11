台南南光高中唯千凡自主學習「成為Coser」 粉絲破1.8萬

快訊

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
學生唯千凡以其獨特的自主學習主題「成為知名Coser」。圖／南光中學提供
學生唯千凡以其獨特的自主學習主題「成為知名Coser」。圖／南光中學提供

台南市私立南光高中今天上午在群賢館舉行「學習歷程成果分享觀摩會」，高三學長姊展示各式自主學習成果，為即將展開自主學習的高二學生提供借鏡。其中，學生唯千凡以「成為知名Coser」為主題，分享如何將興趣化為專業經營，更在社群吸引逾1.8萬追蹤，成為全場焦點。

唯千凡自國中加入「漫研社」開始接觸Cosplay，高中則將其納入自主學習計畫「成為知名Coser」，透過單人、多人與時裝模特等不同拍攝方式，並積極經營社群平台、製作作品集。

她在發表中分享Cosplay活動背後的金錢來源與時間規劃挑戰，也透過接案、參與活動及善用課餘時間來克服，粉絲數更在數月內從數千人突破上萬人，成功將「知名」具象化。

唯千凡在這次自主學習中，學會版面編排、行程安排與人際溝通技巧，並展望未來能與其他Coser合作，甚至參與商業活動，將自媒體經營發展為副業。

除唯千凡外，其他同學亦展現多元成果。施博彥編寫「FRC機構與電控基礎知識教材」，系統化傳承專業；王怡涵、朱敏瑄則以「雞骨頭標本製作」呈現生命科學的樂趣與細心；沈宗叡開發「Python測資生成套件」，提升程式競賽效率；王品文則將虯髯客傳改編為「YOUTUBE互動式劇情遊戲」，展現課堂知識與興趣的創意結合。

校長張添唐表示，學校致力於打造多元平台，鼓勵學生探索興趣並化為升學與職涯資產；學務主任莊雅淇則指出，學長姊分享的時間管理與問題解決經驗，對於剛完成自主學習計畫初稿的高二學生，具有重要參考價值。

校方表示，活動由教育部國教署指導、圖書館主任黃士玲承辦，這場觀摩會不僅是成果展示，也是經驗交流的舞台，盼透過持續推動自主學習，培養學生創新與實踐能力，為未來奠基。

學生沈宗叡發表其「使用Python開發輔助測資生成的套件」。圖／南光中學提供
學生沈宗叡發表其「使用Python開發輔助測資生成的套件」。圖／南光中學提供
校長張添唐與學生合照。圖／南光中學提供
校長張添唐與學生合照。圖／南光中學提供
學生王品文的「結局你決定！YOUTUBE互動式劇情遊戲製作體驗」。圖／南光中學提供
學生王品文的「結局你決定！YOUTUBE互動式劇情遊戲製作體驗」。圖／南光中學提供
校長張添唐與發表的學生合照。圖／南光中學提供
校長張添唐與發表的學生合照。圖／南光中學提供

