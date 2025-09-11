快訊

基隆師管教國中生抽菸遭毆傷求償 校長：老師盼學生知所警惕

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市政府教育處今天聲明，校園應是安全學習場所，教師在教學與管教過程中理應受到尊重與保護。記者游明煌／攝影
基隆市政府教育處今天聲明，校園應是安全學習場所，教師在教學與管教過程中理應受到尊重與保護。記者游明煌／攝影

基隆市某國中男學生因不滿一名教師禁止其抽菸管教，毆傷教師頭部，法官判學生及其父要連帶賠償2萬2150元。校長今天出面說，老師認為這樣的行為並不值得鼓勵，希望學生有所警惕，學到教訓，才會報案並司法求償。

聯合報昨獨家報導基隆市某國中一名男學生，因不滿一名教師禁止其抽菸的管教方式，今年初在校園教室走廊，徒手毆打教師的臉部與頭部，導致頭部鈍傷、下唇撕裂傷、眼鏡毀損，教師求償40萬元，其中精神慰撫金高達39萬2850元。法官判決學生及其父連帶賠償2萬2150元。

基隆地院判決指出，教師主張他是基隆某國中教師，這名學生就讀該國中，因不滿其禁止他抽菸的管教方式，今年2月某日在教室走廊涉嫌徒手毆打他的臉部與頭部，導致頭部鈍傷、下唇撕裂傷，隨身配載眼鏡亦有毀損。

校長今天出面說明案發經過表示，當時學生在校外抽菸，老師巡查經過糾正他，後來回到學校後，老師希望他把香菸交出來由老師暫時保管。因為學生是轉學生，和老師相處上比較沒那麼熟悉，學生一時情緒出現打了老師，老師並沒有反擊，仍耐心的勸說。

校長說，老師認為這樣的行為並不值得鼓勵，希望讓學生有所警惕，因此才會去警局報案、司法求償，近日一審判決出來，老師會再和律師商量後續。

校長認為，此案凸顯未成年抽菸的問題，見在一般超商都買得到，這是值得社會正視的地方，未來學校會加強教育輔導，禁止未成年抽菸是要落實，必須加強學校教育。

校長指出，當時剛好有監視器錄下全部過程，學生目前雖然畢業了，但希望學生仍可以好好想一想自己未來的生活。

基隆市政府教育處今天也發聲明，指此案造成教師受傷及財物損害，教育處對此表示高度關切，強調校園應是安全學習場所，教師在教學與管教過程中理應受到尊重與保護。

同時，教育處將持續加強校園安全與教師保護措施，提供必要的法律、研習與心理支持，確保教育現場秩序。教育處呼籲，全體師生與家長共同維護友善、安全的校園環境，保障學生健康成長與教師安心教學。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

教師 抽菸 基隆

