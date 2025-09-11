聽新聞
0:00 / 0:00
杏壇服務滿40年 新北大埔國小校長黃國鏘獲頒優良教師
教師節前夕，新北市教育局今舉辦「114年度優良教育人員表揚典禮」，今年共2174為優良教育人員獲獎，其中服務屆滿40年的教師多達53位，充分展現教育工作者畢生奉獻、春風化雨的精神。
今年表揚名單中，大埔國小校長黃國鏘服務屆滿40年，同時亦榮獲「特殊優良教師」，他以「盡自己一切所能，成就每一個他人」的教育理念，從導師到校長一路陪伴師生，不斷學習成長。
碧華國小老師邱昭士同樣也獲頒40年資深教師與特殊優良教師，邱昭士說，他重視身教、言教和境教，希望培養學生具備「自主學習」和「帶著走」的能力，長年透過教學網站分享研究成果與資訊管理經驗，成為許多教師的重要資源。
教育局表示，為協助教育現場夥伴，自112學年度起首創「薪傳教師輔導計畫」，以「師徒制＋社群制」連結資深與初任教師，提供個別化指導、共備與心理支持；並透過系統性研習及「新進教師職前增能研習」，聚焦生成式 AI 融入教學、雙語教育、社會情緒學習（SEL）等主題，幫助新進與代理教師快速熟悉校園運作與教學需求。
新北市長侯友宜表示，新北透過獎勵制度、專業研究補助及「名師共學基地」等資源，協助教師交流共學、持續成長。市府持續投入全國最多教育經費，讓孩子安心學習、教師專業發光，共同打造優質教育環境。
【文教熱話題】
▪葉丙成回台大授課管制升級！駐警隊守門口 學生進教室需「雙重認證」
▪繁星遭撤錄取！台中女學霸被證實考回台大醫 美照曝光2萬人朝聖
▪ 處理強酸廢液冒白煙！中興大學又爆實驗室意外 緊急疏散上百人
▪「最佳辯士」高中生遭5校取消資格 他曝原要重考 35天後考上成大醫
▪彰化高中冷氣電費「1分鐘1元」惹議 校方認疏失急調整並補償
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言