杏壇服務滿40年 新北大埔國小校長黃國鏘獲頒優良教師

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
碧華國小教師邱昭士也獲頒40年資深教師與特殊優良教師。記者江婉儀／攝影
教師節前夕，新北市教育局今舉辦「114年度優良教育人員表揚典禮」，今年共2174為優良教育人員獲獎，其中服務屆滿40年的教師多達53位，充分展現教育工作者畢生奉獻、春風化雨的精神。

今年表揚名單中，大埔國小校長黃國鏘服務屆滿40年，同時亦榮獲「特殊優良教師」，他以「盡自己一切所能，成就每一個他人」的教育理念，從導師到校長一路陪伴師生，不斷學習成長。

碧華國小老師邱昭士同樣也獲頒40年資深教師與特殊優良教師，邱昭士說，他重視身教、言教和境教，希望培養學生具備「自主學習」和「帶著走」的能力，長年透過教學網站分享研究成果與資訊管理經驗，成為許多教師的重要資源。

教育局表示，為協助教育現場夥伴，自112學年度起首創「薪傳教師輔導計畫」，以「師徒制＋社群制」連結資深與初任教師，提供個別化指導、共備與心理支持；並透過系統性研習及「新進教師職前增能研習」，聚焦生成式 AI 融入教學、雙語教育、社會情緒學習（SEL）等主題，幫助新進與代理教師快速熟悉校園運作與教學需求。

新北市長侯友宜表示，新北透過獎勵制度、專業研究補助及「名師共學基地」等資源，協助教師交流共學、持續成長。市府持續投入全國最多教育經費，讓孩子安心學習、教師專業發光，共同打造優質教育環境。

教師節前夕，新北市教育局今舉辦「114年度優良教育人員表揚典禮」，今年共2174為優良教育人員獲獎。記者江婉儀／攝影
大埔國小校長黃國鏘服務屆滿40年，同時亦榮獲「特殊優良教師」。記者江婉儀／攝影
