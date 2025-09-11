快訊

新北國際青年氣候論壇 高中生「舊油再生綠行動」獲金獎

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
秀岡康橋國際學校學生的「舊油再生綠行動」獲得金獎。記者葉德正／攝影
新北2025國際青年氣候論壇今天登場，來自韓國、日本、加拿大、美國等地的青年、專家，與台灣青年交流，探討氣候變遷挑戰下的行動挑戰。現場頒發第2屆青年氣候行動創意徵件優勝團隊，秀岡康橋國際學校學生的「舊油再生綠行動」，從生活觀察，將家中都會有的廢油轉化成清潔用品，獲得金獎肯定。

新北市長侯友宜今出席活動指出，極端氣候日益嚴峻，新北市身為人口第一大城市，全力接軌國際趨勢，以2050淨零為目標規畫各項市政工作，包括發表淨零行動白皮書及地方自願檢視報告，也已在2022年提前達成工業無煤城市目標。

侯友宜說，青年的創新和活力是推動淨零轉型的重要力量，辦理論壇提供青年交流氣候行動成果，讓青年世代具備永續發展意識，賦予青年對氣候行動的創新力與勇氣，以行動實踐永續理念。

今天活動也頒發第2屆青年氣候行動創意徵件4組優勝青年行動團隊頒獎，金獎由新北市秀岡康橋國際學校學生莊又晰、蔡昕恩、饒子儀、林芸安、林祐安提出「舊油再生綠行動」獲得金獎。

莊又晰表示，雙北家庭外食頻繁，不少同學家中都有過期食用油，為了避免浪費，他們透過搜集廢油，製作25%廢油、75％新鮮油品製成的手工皂，透過工作方帶領民眾化廢為寶，不僅能夠成為紀念品，還可贈與清潔資源不足的對象，對比市售高碳足跡的清潔劑，可為氣候變遷進一份心力。

本次論壇以「淨零未來 One World Young Talk」為主題，講者之一、新北市氣候變遷因應推動會副主任委員、師大永續所教授葉欣誠指出，青年行動方案若能結合教育、社區與制度設計，將更能累積可被驗證與複製的經驗，為市府政策方向提供專業支持。

青年局長邱兆梅則指出，青年局鼓勵青年從在地扎根、連結國際，以行動實踐創新理念，展現青年力與永續力，共同推動綠色行動；環保局長程大維則表示，新北環保局致力推動全齡化的環境教育，讓氣候知識從小扎根，成為下一代的重要資產。

本次也有來自不少國際友人，韓國文在亨以強調生活不可或缺的糧食選擇足以對氣候危機起關鍵作用，推動永續農業可以塑造更公平且韌性的未來；日本萩原豪提出「區域循環共生圈」藍圖，展現善用地方治理打造自給自足的永續城鄉，兼顧生態、經濟與社會福祉的在地實踐。

新北2025國際青年氣候論壇今天登場，來自韓國、日本、加拿大、美國等地的青年、專家，與台灣青年交流。記者葉德正／攝影
