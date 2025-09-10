快訊

iPhone 17系列怎麼選？專家直指「這款最超值」：容量加倍價格不變

坂口健太郎爆劈腿永野芽郁...舊愛高畑充希早看穿？拒合作舊聞又被翻出

聽新聞
0:00 / 0:00

模考作文題「媽媽是代理孕母」惹議 青民協：性別意識缺席又阻批判

中央社／ 台北10日電
高中模擬考作文題目「我的媽媽是代理孕母」引發討論。示意圖／AI生成
高中模擬考作文題目「我的媽媽是代理孕母」引發討論。示意圖／AI生成

高中模擬考作文題目「我的媽媽是代理孕母」引發討論。青民協今天指出，「代理孕母」並非不能入題，但這份題目「性別意識缺席」，且設定為感性抒寫，恐預設立場又阻斷批判。

台灣代理孕母尚未合法，但一份北區模擬考作文試題，要求學生以「我的媽媽是代理孕母」為題，引發議論。新北市政府昨天回應，試卷為廠商出版品，非教育局統一命題或指定教材。出版試題的翰林公司今天坦承，審題把關不周，對考生作答感到困惑或不適，深表歉意，並承諾改進。

台灣青年民主協會（青民協）今天晚間在臉書發文指出，「我的媽媽是代理孕母」在題幹引導下，設定為「感性抒寫」，須以情意層面理解，而非理性分析，此作法預設學生立場後，又阻斷批判與反思的可能。

青民協指出，108課綱下的大考題目傾向結合時事，鼓勵學生反思社會現象，「代理孕母」並非不能入題。但北模的題目暗示學生，沿著母親無私奉獻的固定路徑抒發，將原本應該啟發批判的試題，淪為情感價值的操作和思想訓練的工具。

青民協認為，在性別平權的討論中，女性身體自主始終是最難被保障的領域之一。當題目讓學生在母親的「子宮」被動交付給他人使用的設定下展開想像，不僅讓女性身體被置於可支配的位置，也使母職被浪漫化為應該的犧牲；恐讓下一代內化錯誤的觀念，以為女性的價值來自於把身體奉獻給他人，而不是擁有拒絕的權利。

青民協表示，代理孕母議題牽涉到醫療倫理、財力背景、跨境仲介等，不該簡化為「一個女人幫助另一個女人」；另外，男性的責任、父職、生殖決策中的權力分配等，也都消失在題目設計中。

青民協認為這份題目的問題，在於書寫單一路徑的情感故事，忽視女性身體自主與複雜社會脈絡，以及性別意識的缺席；呼籲教育者正視教育與性別意涵，培養真正具備批判能力的下一代。

考題 性別意識 代理孕母

延伸閱讀

代理孕母模考題挨批 許淑華籲：模擬審題由專業把關

考生傻眼！北模作文題「我媽是代理孕母」惹議 翰林致歉：把關不周

北模作文考題「我媽是代理孕母」 陳昭姿：忽視媽媽自主性

北模出題媽媽是代理孕母惹議 林靜儀：重新思考契機

相關新聞

代理孕母模考題挨批 許淑華籲：模擬審題由專業把關

北區模擬考模作文題目以「我的媽媽是代理孕母」為題，引發爭議。北市議員許淑華發文，呼籲北市府教育局主動出面，妥善處理這次事...

模考作文題「媽媽是代理孕母」惹議 青民協：性別意識缺席又阻批判

高中模擬考作文題目「我的媽媽是代理孕母」引發討論。青民協今天指出，「代理孕母」並非不能入題，但這份題目「性別意識缺席」，...

新北淡水竹圍國小遊具老舊損壞 議員改善煥然一新

新北市淡水區竹圍國小操場跑道旁的兒童遊戲場周邊設施，經過多年使用，部分器材老舊損壞，安全性與功能性都已經不夠，無法滿足孩子們活力充沛的學習與遊戲需求。今年在新北市議員陳偉杰的極力爭取及教育局的大力支持下，學校獲得經費補助，進行整體改善工程，並且在開學前上個月底順利完工，為此市議員陳偉杰特別到學校來關心改善後的狀況。

斜坡道停機車 新北汐止樟樹國小學童通學路受阻要改善

開學了，學童上放學安全很重要，在汐止樟樹一路135巷是樟樹國小的通學路，因為在騎樓銜接斑馬線的斜坡道，經常停滿機車，造成孩子們無路可走，再加上一旁因為施工，路面不平，前幾天就有人跌倒送醫，所以新北市議員張錦豪就召集相關單位人員現場會勘，要求改善。

遭考生抨擊！作文題「我的媽媽是代理孕母」掀議 承辦北模翰林出版致歉了

昨北區模擬考模作文題目以「我的媽媽是代理孕母」為題，遭質疑題目引導性強、有預設立場，也有學生表達不適。對此，翰林出版董事...

「我的媽媽是代理孕母」作文題引反彈 衛福部最新回應...點出核心矛盾

北北基公立高中三年級學生舉辦的北區模擬考（北模），因作文考試題目「我的媽媽是代理孕母」，引發爭議。衛福部次長林靜儀說，這...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。