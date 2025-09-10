模考作文題「媽媽是代理孕母」惹議 青民協：性別意識缺席又阻批判
高中模擬考作文題目「我的媽媽是代理孕母」引發討論。青民協今天指出，「代理孕母」並非不能入題，但這份題目「性別意識缺席」，且設定為感性抒寫，恐預設立場又阻斷批判。
台灣代理孕母尚未合法，但一份北區模擬考作文試題，要求學生以「我的媽媽是代理孕母」為題，引發議論。新北市政府昨天回應，試卷為廠商出版品，非教育局統一命題或指定教材。出版試題的翰林公司今天坦承，審題把關不周，對考生作答感到困惑或不適，深表歉意，並承諾改進。
台灣青年民主協會（青民協）今天晚間在臉書發文指出，「我的媽媽是代理孕母」在題幹引導下，設定為「感性抒寫」，須以情意層面理解，而非理性分析，此作法預設學生立場後，又阻斷批判與反思的可能。
青民協指出，108課綱下的大考題目傾向結合時事，鼓勵學生反思社會現象，「代理孕母」並非不能入題。但北模的題目暗示學生，沿著母親無私奉獻的固定路徑抒發，將原本應該啟發批判的試題，淪為情感價值的操作和思想訓練的工具。
青民協認為，在性別平權的討論中，女性身體自主始終是最難被保障的領域之一。當題目讓學生在母親的「子宮」被動交付給他人使用的設定下展開想像，不僅讓女性身體被置於可支配的位置，也使母職被浪漫化為應該的犧牲；恐讓下一代內化錯誤的觀念，以為女性的價值來自於把身體奉獻給他人，而不是擁有拒絕的權利。
青民協表示，代理孕母議題牽涉到醫療倫理、財力背景、跨境仲介等，不該簡化為「一個女人幫助另一個女人」；另外，男性的責任、父職、生殖決策中的權力分配等，也都消失在題目設計中。
青民協認為這份題目的問題，在於書寫單一路徑的情感故事，忽視女性身體自主與複雜社會脈絡，以及性別意識的缺席；呼籲教育者正視教育與性別意涵，培養真正具備批判能力的下一代。
