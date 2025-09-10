嘉市議員愛心牽線物理治療團隊 助民和棒球小將術後復健

嘉義縣民和國中棒球隊8月15日在國道遭遇車禍，導致多名隊員受傷，其中2名重傷選手及教練面臨艱辛的復原過程。為了幫助這些懷抱棒球夢想的孩子們重返球場，嘉義市如康物理治療所院長林曜男在市議員郭定緯牽線下，無償提供專業的物理治療服務，盼望讓他們能更快回到夢想的球場。

今天郭定緯陪同林曜男及物理治療師楊莉芸前往民和國中，與校長邱獻萱及教練團當面討論，關心小朋友與教練目前的恢復情況，也就後續的復健與重返球場的規畫進行深入交流。

這次事故中有2名重傷的選手及教練因腦部受創，復原路程特別艱辛，擁有腦部復健領域專業的治療師楊莉芸提出多項針對腦部傷勢的物理治療方式，期盼能幫助傷者盡快恢復日常生活、重返球場，繼續追逐夢想。

長期關心台灣運動員身體狀況的如康物理治療所，有協助多名職業及業餘選手進行治療與復健經驗；林曜男表示，這群孩子是懷抱夢想的棒球新秀，每個人都有可能成為下一位王建民，為台灣棒球發光發熱，希望能用專業的復健治療，幫助孩子們走過傷痛，重拾信心與力量。

郭定緯表示，自己同樣出身棒球運動，深刻理解運動員面對傷勢的辛苦與無奈，感佩院長林曜男及專業團隊的善心義舉。在追逐夢想的路上，沒有人該孤單奮戰，如康物理治療所的無私付出，也希望社會各界一起關心這些努力不懈的小選手，給予他們更多力量。 如康物理治療所有協助多名職業及業餘選手進行治療與復健經驗，院長林曜男（左）說明後續復原計畫。圖／郭定緯服務處提供 嘉義市議員郭定緯（左）居中牽線，物理治療所無償物理治療，希望能夠讓熱愛棒球的師生盡快返回球場。圖／郭定緯服務處提供

商品推薦