助中市大勇國小羽球隊訓練 運彩公會捐5千顆球
力挺運動部成立，中華民國運動彩券經銷商同業公會為支持基層羽球發展，今天捐贈台中市大勇國小羽球隊5000顆比賽用球，多名藍綠台中市議員都肯定運彩公會對體育的支持。
運動部甫成立，奧運羽球金牌選手李洋榮任首任部長，羽球運動已成國民運動，大勇國小羽球隊是台中市重點培養學校，由於近來羽毛球價格不斷上漲，增加學校與家長訓練負擔，運彩公會理事長何昱奇在大勇國小校長黃志偉及家長會長林育輝的牽線下，促成這次贊助行動。
捐贈儀式下午在大勇國小舉行，何昱奇捐贈13箱、近5000顆練習及比賽用球支持學校羽球隊小選手，減輕學校及家長訓練成本，國民黨市議員朱暖英、劉士州及民進黨市議員李天生、陳雅惠、江肇國，還有台中市教育局副局長郭明洲都到場見證及肯定。
郭明洲表示，12天前何昱奇才捐贈中山國中棒球隊新台幣60萬元，今天又挹注大勇國小羽球隊，市府大力支持羽球等運動，並與學校合作，感謝何昱奇大力協助小朋友，減輕學校及家長負擔，推動羽球運動。
林育輝指出，無論是羽球或其他體育活動，現在的學生除了課業外，也重視運動，捐贈羽球可以讓孩子有更多資源去練習球技，有助未來更好發展。
江肇國、朱暖英及陳雅惠都感謝何昱奇伸出援手，並說，羽球已成全民熱愛運動，也希望可以培養更多優秀人才。
何昱奇表示，羽毛球是最適合台灣小朋友從小培養的運動之一，希望從大勇國小開始，逐步擴大支持範圍，讓台中市成為羽球搖籃，為台灣孕育更多世界級選手。運彩公會將持續關注台中市各小學羽毛球發展，以實際行動支持基層體育。
