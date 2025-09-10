聽新聞
代理孕母模考題挨批 許淑華籲：模擬審題由專業把關
北區模擬考模作文題目以「我的媽媽是代理孕母」為題，引發爭議。北市議員許淑華發文，呼籲北市府教育局主動出面，妥善處理這次事件，由此可見，未來模擬考的審題機制，由專業團隊為考題把關。
許淑華表示，昨日北模作文考題，將台灣尚未完成立法的「代理孕母」當作考題，而且在題目描述、計分規則等各方面，都存在巨大爭議。
她說，已經損害無數考生的權益，甚至造成學生們無謂的心理負擔，「要向所有考生說一聲，你們辛苦了！這不是你們該承受的。」
許淑華說，希望北市府教育局主動出面，妥善處理本次事件，包含該試題爭議甚大，已嚴重影響到模擬考的公平性及公信力，教育局應主動與各校及出版社展開協調，研擬該題不計分、或重考、退費等可行的彌補措施。
她說，這次出版社自主出題發生重大爭議，顯見現行制度不夠完善，教育局應召集各校，檢討並建立未來模擬考的審題機制，由專業團隊為考題把關。
她說，有非常多學生反映心情受到影響，教育局應主動與各校聯繫，提供考生必要的心理輔導支持，重視考生的身心健康。
