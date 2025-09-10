光華國中公車亭設計徵件 首獎〈校園星途〉展現校園美學

高雄市光華國民中學創全國之首舉辦「公車亭設計」徵件活動，由學生操刀發揮多元創意實力，校方預計本月26日舉辦頒獎典禮，公開表揚入圍與得獎的學生及作品，並為以首獎作品〈校園星途〉為藍圖的實體公車亭設計舉行揭幕式，讓全校師生及社區居民共同見證光華學子的創意能量與辛勤付出。

徵件活動由高雄市教育局、交通局指導，光華國中主辦，家長會協辦，以「校園生活」為主題，開放校內學生每組1至5人自由組隊參加，鼓勵學生將日常所見所感轉化為創意設計，透過色彩、符號與造型語彙，將公共藝術融入日常空間，不僅美化環境，更賦予校園精神具體呈現。總共吸引35件作品參賽，最終選出20件入圍，從運動會、制服日到課堂點滴，學生的作品充滿巧思，展現多元視角。專家與學生一致推舉的第一名作品〈校園星途〉，由二年級的王妍筑同學創作，她以「校園」與「星座」為核心元素，將公車亭設計成充滿立體感的星空意象，夜空般的藍色背景、點點星光與流線造型交織，象徵光華學生如繁星般閃耀、彼此串連成光明的星途，寓意每一份努力都將在未來綻放光芒。

光華國中校長王小芬表示，希望學生的學習不只侷限在課本裡，而能真正走到生活中，讓創意成為改善環境的力量；這次的公車亭設計徵件，不僅展現學生的美感素養與團隊合作，更是一場校園美學與社區連結的實踐。 高雄市光華國民中學創全國之首舉辦「公車亭設計」徵件活動，專業評審對學生作品進行公正評分。圖／光華國中提供

