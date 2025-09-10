快訊

「永遠的阿公」林義雄辭世！曾獲終身貢獻獎 享耆壽90歲

網紅要如何課稅？ 財政部賦稅署公布「2關鍵重點」

最新進度曝光！柯文哲交保抗告狀 台北地院確定明天「整卷」送高等法院

光華國中公車亭設計徵件 首獎〈校園星途〉展現校園美學

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
高雄市光華國民中學創全國之首舉辦「公車亭設計」徵件活動，首獎平面設計作品〈校園星途〉。圖／光華國中提供
高雄市光華國民中學創全國之首舉辦「公車亭設計」徵件活動，首獎平面設計作品〈校園星途〉。圖／光華國中提供

高雄市光華國民中學創全國之首舉辦「公車亭設計」徵件活動，由學生操刀發揮多元創意實力，校方預計本月26日舉辦頒獎典禮，公開表揚入圍與得獎的學生及作品，並為以首獎作品〈校園星途〉為藍圖的實體公車亭設計舉行揭幕式，讓全校師生及社區居民共同見證光華學子的創意能量與辛勤付出。

徵件活動由高雄市教育局、交通局指導，光華國中主辦，家長會協辦，以「校園生活」為主題，開放校內學生每組1至5人自由組隊參加，鼓勵學生將日常所見所感轉化為創意設計，透過色彩、符號與造型語彙，將公共藝術融入日常空間，不僅美化環境，更賦予校園精神具體呈現。總共吸引35件作品參賽，最終選出20件入圍，從運動會、制服日到課堂點滴，學生的作品充滿巧思，展現多元視角。專家與學生一致推舉的第一名作品〈校園星途〉，由二年級的王妍筑同學創作，她以「校園」與「星座」為核心元素，將公車亭設計成充滿立體感的星空意象，夜空般的藍色背景、點點星光與流線造型交織，象徵光華學生如繁星般閃耀、彼此串連成光明的星途，寓意每一份努力都將在未來綻放光芒。

光華國中校長王小芬表示，希望學生的學習不只侷限在課本裡，而能真正走到生活中，讓創意成為改善環境的力量；這次的公車亭設計徵件，不僅展現學生的美感素養與團隊合作，更是一場校園美學與社區連結的實踐。

高雄市光華國民中學創全國之首舉辦「公車亭設計」徵件活動，專業評審對學生作品進行公正評分。圖／光華國中提供
高雄市光華國民中學創全國之首舉辦「公車亭設計」徵件活動，專業評審對學生作品進行公正評分。圖／光華國中提供

校園

延伸閱讀

《他們將化作塵埃》晚年飽受病痛折磨 我想有尊嚴地離去

桃園城市紀錄片得獎3作品出爐頒獎 張善政宣布9月13日城市影展登場

2025 傳善研究影響力決選發表會 百萬首獎揭曉 數位科技成為社福落地新解方

總獎金200萬元 「中國信託當代繪畫獎」39人晉級決審

相關新聞

代理孕母模考題挨批 許淑華籲：模擬審題由專業把關

北區模擬考模作文題目以「我的媽媽是代理孕母」為題，引發爭議。北市議員許淑華發文，呼籲北市府教育局主動出面，妥善處理這次事...

遭考生抨擊！作文題「我的媽媽是代理孕母」掀議 承辦北模翰林出版致歉了

昨北區模擬考模作文題目以「我的媽媽是代理孕母」為題，遭質疑題目引導性強、有預設立場，也有學生表達不適。對此，翰林出版董事...

「我的媽媽是代理孕母」作文題引反彈 衛福部最新回應...點出核心矛盾

北北基公立高中三年級學生舉辦的北區模擬考（北模），因作文考試題目「我的媽媽是代理孕母」，引發爭議。衛福部次長林靜儀說，這...

北模作文考題「我媽是代理孕母」 陳昭姿：忽視媽媽自主性

代理孕母議題國內意見分歧，今年為北北基高三生舉辦的北區模擬考題中，作文題目「我的媽媽是代理孕母」引發學生反彈。長期關注代...

北模出題媽媽是代理孕母惹議 林靜儀：重新思考契機

北模作文題目「我的媽媽是代理孕母」惹議，衛福部次長林靜儀說，不評論題目適切與否，當代孕議題涉及自身或親人，立場與觀點可能...

台東紅葉小將與饒慶鈴共搭英語行動列車 用AI唱棒球歌

台東縣政府教育處7年前爭取「花東建設基金」計畫，打造2部高機動「英語行動列車」，搭配外籍英語教師以及本國籍英語教師，至今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。