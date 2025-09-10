斜坡道停機車 新北汐止樟樹國小學童通學路受阻要改善

開學了，學童上放學安全很重要，在汐止樟樹一路135巷是樟樹國小的通學路，因為在騎樓銜接斑馬線的斜坡道，經常停滿機車，造成孩子們無路可走，再加上一旁因為施工，路面不平，前幾天就有人跌倒送醫，所以新北市議員張錦豪就召集相關單位人員現場會勘，要求改善。

忠孝里長丁彥伶說，因為騎樓的高低落差，造成行人在進出上的不安全，發生長輩跌倒的事件，所以希望能夠做一些調整，另外，因應目前機車格不足的問題，希望相關單位能夠再多增加一些機車格，讓民眾停車更方便，還有一旁的斜坡道，很感謝議員張錦豪來關心孩子們上放學的通學路，因為斜坡道經常停滿機車，志工來這邊要站導護的時候都會被擋住，要移機車的話，因為都是女志工，力氣不足，造成很多的困擾，所以希望能夠協助淨空。

新北市議員張錦豪提到，在忠厚市場旁的樟樹一路135巷口一帶，同時也是學生上下學必經路線，接獲樟樹國小家長會反映，學童走到這個路口時，常常都會有機車佔滿行走動線，尤其這邊有斑馬線，也做了斜坡道無障礙設施，希望不要再有機車佔用通行路線，以及旁邊又有一個圍籬小工地已經很久，孩子們無路可走，嚴重擠壓通行空間。

張錦豪表示，找了市府交通局及養工處來，會勘結論，首先針對違規停車部分，請汐止警分局近期上下學時段加強取締與宣導，至於小圍籬工地，請新北市政府工務局於9月底前拆除路障以施作側溝，並整平路面，建議劃設機車停車格，還有也請交通局增設相關禁制標誌提醒民眾，並於10月中前將全家前的行穿線改為綠底，增加辨識度，還給孩子們一個安全舒適的上下學環境。

