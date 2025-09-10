聽新聞
新北淡水竹圍國小遊具老舊損壞 議員改善煥然一新
新北市淡水區竹圍國小操場跑道旁的兒童遊戲場周邊設施，經過多年使用，部分器材老舊損壞，安全性與功能性都已經不夠，無法滿足孩子們活力充沛的學習與遊戲需求。今年在新北市議員陳偉杰的極力爭取及教育局的大力支持下，學校獲得經費補助，進行整體改善工程，並且在開學前上個月底順利完工，為此市議員陳偉杰特別到學校來關心改善後的狀況。
新北市議員陳偉杰表示，改造後的遊戲場不僅提升了孩子們的使用安全，更提供了一個寓教於樂的多元空間，讓學生在快樂玩耍與安心運動中，培養創造力、合作力與健康生活態度，全面更新為兼具安全、趣味與美感的活動空間。
竹圍國小校長林愛玲表示，這一次改善工程包括了，將兒童遊戲場的體適能區和竹圍號鋪面，並更新圍板、遊戲板、屋頂等設施，打造嶄新的遊戲環境。提升整體質感與使用體驗，讓場域煥然一新。
竹圍國小家長會長鄭佩瑜也說，特別感謝陳偉杰議員多年來持續關心校園環境，並向教育局積極爭取經費，讓竹圍國小的孩子們能夠擁有更安全、更友善的學習與遊戲場域。
