中小學生讀物書單揭曉 關注兒少身心、陪伴焦慮世代

文化部今天公布2025年「第47次中小學生讀物選介」評選結果，本次入選623種書籍聚焦社會議題、台灣原創及兒少3大主題，盼持續關注兒少身心、陪伴焦慮世代。

根據文化部發布新聞稿，本次書單由24位專家學者組成評審團，自3336種參選讀物中精選出623種推介讀物，其中包含了70種評審特別推薦「精選之星」。

新聞稿指出，本次選出人文社科類叢書，聚焦公民參與與社會正義，如「監控國家」揭示數位極權的隱憂，「少年讀人類的故事2」從人類不公平的現象探討族群議題。

翻譯文學則呈現網路炎上、霸凌、戰爭等當代議題，提醒青少年正視媒體識讀與多元觀點；雜誌類入選作品更切合時事脈動，引導兒少掌握國際趨勢，培養主動思辨與行動力。

文學類作品重現台灣史地，從民俗、地景到族群文化，編織出屬於這片土地的記憶；漫畫類評審肯定台灣漫畫家以精湛畫技展現在地生活，已能與翻譯作品並駕齊驅。

此外，在AI普及、短影音充斥的環境下，孩子常面臨注意力碎片化、3C成癮、憂鬱與孤獨等挑戰，本次選書期待能予以關注，其中圖畫書如「蘇西的微笑」描摹兒童情緒，「我和我的小傷疤」引導孩子與不完美共處；文學作品則透過奇幻與偵探故事，對非典型家庭與邊緣人的處境傳遞同理與支持。

推薦書單也充分展現語言的多樣性，包含了台灣台語、台灣原住民語言及台灣客語共計15本國家語言出版品獲選。文化部表示，將持續鼓勵國家語言作品創作，期許帶給民眾更多台灣豐沛的文化底蘊。

文化部將在18至21日於台中國際展覽館首次辦理「2025年第1屆台灣國際兒少書展」，特別設置「中小學生讀物選介主題館」，展出第46、47次中小學生讀物選介入選書。

