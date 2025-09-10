考生傻眼！北模作文題「我媽是代理孕母」惹議 翰林致歉：把關不周

一份高中模擬考作文題目「我的媽媽是代理孕母」，在社群引發議論。出版試題的翰林公司今天坦承審題把關不周，對考生作答感到困惑或不適，深表歉意並承諾會檢討和改進。

台灣代理孕母尚未合法，但一份北區模擬考作文試題，卻要求學生以「我的媽媽是代理孕母」為題，連日來引發社群議論。新北市政府昨天回應，試卷為廠商出版品，並非教育局統一命題或指定教材。

翰林出版公司今天在臉書（Facebook）刊登「高中模擬考作文試題說明」，由董事長陳彥良署名。文中對造成考生困惑與不適、引起教師與家長的關注「深表歉意」，並坦言這次的疏失，有許多不足和不周延之處，會深刻檢討。

翰林承諾會立即採取措施，包括強化審題流程，邀請更多專業教師與專家參與，以更全面的視角檢視每一道題目；建立多重審題機制，增加題目適切性、敏感性及倫理的檢驗環節，確保試題兼具教育意義與符合社會期待。

另外，翰林也承諾加強團隊的專業訓練，以更謹慎與專業的態度，面對命題與審題工作。

翰林強調，優質的考題不僅為檢測知識，更是傳遞價值觀，將以此事為戒，用最高標準審視試題品質，提供更完善的模擬考服務。

台灣代理孕母尚未合法，由於人工生殖法修法草案增訂代理孕母制度引議論，衛福部去年12月選擇脫鉤處理，先處理單身女性、女同志適用等有共識部分。衛福部次長林靜儀今天稍早指出，不評論題目適切與否，當代孕議題涉及自身或親人，立場與觀點可能轉變，現在正是重新思考政策與法律方向的契機。

