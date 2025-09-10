快訊

「永遠的阿公」林義雄辭世！曾獲終身貢獻獎 享耆壽90歲

網紅要如何課稅？ 財政部賦稅署公布「2關鍵重點」

最新進度曝光！柯文哲交保抗告狀 台北地院確定明天「整卷」送高等法院

聽新聞
0:00 / 0:00

考生傻眼！北模作文題「我媽是代理孕母」惹議 翰林致歉：把關不周

中央社／ 記者陳至中台北10日電
一份高中模擬考作文題目「我的媽媽是代理孕母」，在社群引發議論。示意圖／AI生成
一份高中模擬考作文題目「我的媽媽是代理孕母」，在社群引發議論。示意圖／AI生成

一份高中模擬考作文題目「我的媽媽是代理孕母」，在社群引發議論。出版試題的翰林公司今天坦承審題把關不周，對考生作答感到困惑或不適，深表歉意並承諾會檢討和改進。

台灣代理孕母尚未合法，但一份北區模擬考作文試題，卻要求學生以「我的媽媽是代理孕母」為題，連日來引發社群議論。新北市政府昨天回應，試卷為廠商出版品，並非教育局統一命題或指定教材。

翰林出版公司今天在臉書（Facebook）刊登「高中模擬考作文試題說明」，由董事長陳彥良署名。文中對造成考生困惑與不適、引起教師與家長的關注「深表歉意」，並坦言這次的疏失，有許多不足和不周延之處，會深刻檢討。

翰林承諾會立即採取措施，包括強化審題流程，邀請更多專業教師與專家參與，以更全面的視角檢視每一道題目；建立多重審題機制，增加題目適切性、敏感性及倫理的檢驗環節，確保試題兼具教育意義與符合社會期待。

另外，翰林也承諾加強團隊的專業訓練，以更謹慎與專業的態度，面對命題與審題工作。

翰林強調，優質的考題不僅為檢測知識，更是傳遞價值觀，將以此事為戒，用最高標準審視試題品質，提供更完善的模擬考服務。

台灣代理孕母尚未合法，由於人工生殖法修法草案增訂代理孕母制度引議論，衛福部去年12月選擇脫鉤處理，先處理單身女性、女同志適用等有共識部分。衛福部次長林靜儀今天稍早指出，不評論題目適切與否，當代孕議題涉及自身或親人，立場與觀點可能轉變，現在正是重新思考政策與法律方向的契機。

考題 試卷 教育局 代理孕母

延伸閱讀

「我的媽媽是代理孕母」作文題引反彈 衛福部最新回應...點出核心矛盾

北模作文考題「我媽是代理孕母」 陳昭姿：忽視媽媽自主性

北模出題媽媽是代理孕母惹議 林靜儀：重新思考契機

北模作文題「代理孕母」惹議 EdYouth：題幹引導性高

相關新聞

代理孕母模考題挨批 許淑華籲：模擬審題由專業把關

北區模擬考模作文題目以「我的媽媽是代理孕母」為題，引發爭議。北市議員許淑華發文，呼籲北市府教育局主動出面，妥善處理這次事...

遭考生抨擊！作文題「我的媽媽是代理孕母」掀議 承辦北模翰林出版致歉了

昨北區模擬考模作文題目以「我的媽媽是代理孕母」為題，遭質疑題目引導性強、有預設立場，也有學生表達不適。對此，翰林出版董事...

「我的媽媽是代理孕母」作文題引反彈 衛福部最新回應...點出核心矛盾

北北基公立高中三年級學生舉辦的北區模擬考（北模），因作文考試題目「我的媽媽是代理孕母」，引發爭議。衛福部次長林靜儀說，這...

北模作文考題「我媽是代理孕母」 陳昭姿：忽視媽媽自主性

代理孕母議題國內意見分歧，今年為北北基高三生舉辦的北區模擬考題中，作文題目「我的媽媽是代理孕母」引發學生反彈。長期關注代...

北模出題媽媽是代理孕母惹議 林靜儀：重新思考契機

北模作文題目「我的媽媽是代理孕母」惹議，衛福部次長林靜儀說，不評論題目適切與否，當代孕議題涉及自身或親人，立場與觀點可能...

台東紅葉小將與饒慶鈴共搭英語行動列車 用AI唱棒球歌

台東縣政府教育處7年前爭取「花東建設基金」計畫，打造2部高機動「英語行動列車」，搭配外籍英語教師以及本國籍英語教師，至今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。