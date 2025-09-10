快訊

台大醫院婦產部2狼醫懲戒確定 黃信穎執照廢止、陳思原停業3個月

「永遠的阿公」林義雄辭世！曾獲終身貢獻獎 享耆壽90歲

網紅要如何課稅？ 財政部賦稅署公布「2關鍵重點」

聽新聞
0:00 / 0:00

「我的媽媽是代理孕母」作文題引反彈 衛福部最新回應...點出核心矛盾

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部次長林靜儀說，討論代理孕母看似「很單純、很利他的行為」的政策及法律很多人也覺得代孕可以幫助別人，很好啊，但當事人換成是自己親人時，就會有不一樣的想法，其中有更多必須思考的事情。本報資料照片
衛福部次長林靜儀說，討論代理孕母看似「很單純、很利他的行為」的政策及法律很多人也覺得代孕可以幫助別人，很好啊，但當事人換成是自己親人時，就會有不一樣的想法，其中有更多必須思考的事情。本報資料照片

北北基公立高中三年級學生舉辦的北區模擬考（北模），因作文考試題目「我的媽媽是代理孕母」，引發爭議。衛福部次長林靜儀說，這凸顯討論代理孕母看似「很單純、很利他的行為」的政策及法律很多人也覺得代孕可以幫助別人，很好啊，但當事人換成是自己親人時，就會有不一樣的想法，其中有更多必須思考的事情。

林靜儀在社群平台發文指出，北模作文以代理孕母出題，很直接可以發現的是：當女性子宮被工具化、女性身體被物體化的對象是自己親近的家人時，多數人就很難接受「器官（身體）借用一下」這件事了。

林靜儀隨後也接受媒體訪問，她說，對於這個題目在高中生引起如此大的意見，感覺很意外，因為這題（代理孕母）過去在談的時候，很多人都直覺幫助別人很好啊， 但看到當事人換成自己親人時，事實上，人就會有不一樣的想法。

林靜儀說，考題適不適當她不評論，但委託他人的身體，完成孕育小孩的願望，是否真的是很單純、很利他的行為，還是說，別人在做、用別人的身體，但換到可能是自己的親人時，就有不同的想法，這樣對於政策跟法律是不是就有不同的思考。

藉由這個機會，看看有些政策一旦涉及自己或親人，是否還能持平，林靜儀表示，對於代理孕母是否是單純的利他行為，牽涉到哪一些利害關係人，或是需要更多須思考的事情，且隨著社會文化的改變，還有一些持續討論的空間。

衛福部國健署曾提出的「人工生殖法」修正草案，曾一度考慮開放代理孕母，也因爭議太大，去年12月最終決定脫鉤處理，只先修法處理將單身女性、同志配偶納入人工生殖對象，目前法案還在行政院審議中，尚未進入立法程序。

作文 林靜儀 衛福部 代理孕母

延伸閱讀

北模出題媽媽是代理孕母惹議 林靜儀：重新思考契機

台大醫院公告輕症病人需持轉診單加號 林靜儀發聲：支持輕症應經轉診

食藥署長一句「在日本吃得很開心」惹議 林靜儀自嘲：我失言更多吧

媽媽餵爭議 林靜儀：沒必要用錯誤資訊恐嚇媽媽們

相關新聞

代理孕母模考題挨批 許淑華籲：模擬審題由專業把關

北區模擬考模作文題目以「我的媽媽是代理孕母」為題，引發爭議。北市議員許淑華發文，呼籲北市府教育局主動出面，妥善處理這次事...

遭考生抨擊！作文題「我的媽媽是代理孕母」掀議 承辦北模翰林出版致歉了

昨北區模擬考模作文題目以「我的媽媽是代理孕母」為題，遭質疑題目引導性強、有預設立場，也有學生表達不適。對此，翰林出版董事...

「我的媽媽是代理孕母」作文題引反彈 衛福部最新回應...點出核心矛盾

北北基公立高中三年級學生舉辦的北區模擬考（北模），因作文考試題目「我的媽媽是代理孕母」，引發爭議。衛福部次長林靜儀說，這...

北模作文考題「我媽是代理孕母」 陳昭姿：忽視媽媽自主性

代理孕母議題國內意見分歧，今年為北北基高三生舉辦的北區模擬考題中，作文題目「我的媽媽是代理孕母」引發學生反彈。長期關注代...

北模出題媽媽是代理孕母惹議 林靜儀：重新思考契機

北模作文題目「我的媽媽是代理孕母」惹議，衛福部次長林靜儀說，不評論題目適切與否，當代孕議題涉及自身或親人，立場與觀點可能...

台東紅葉小將與饒慶鈴共搭英語行動列車 用AI唱棒球歌

台東縣政府教育處7年前爭取「花東建設基金」計畫，打造2部高機動「英語行動列車」，搭配外籍英語教師以及本國籍英語教師，至今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。