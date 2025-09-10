「我的媽媽是代理孕母」作文題引反彈 衛福部最新回應...點出核心矛盾

北北基公立高中三年級學生舉辦的北區模擬考（北模），因作文考試題目「我的媽媽是代理孕母」，引發爭議。衛福部次長林靜儀說，這凸顯討論代理孕母看似「很單純、很利他的行為」的政策及法律很多人也覺得代孕可以幫助別人，很好啊，但當事人換成是自己親人時，就會有不一樣的想法，其中有更多必須思考的事情。

林靜儀在社群平台發文指出，北模作文以代理孕母出題，很直接可以發現的是：當女性子宮被工具化、女性身體被物體化的對象是自己親近的家人時，多數人就很難接受「器官（身體）借用一下」這件事了。

林靜儀隨後也接受媒體訪問，她說，對於這個題目在高中生引起如此大的意見，感覺很意外，因為這題（代理孕母）過去在談的時候，很多人都直覺幫助別人很好啊， 但看到當事人換成自己親人時，事實上，人就會有不一樣的想法。

林靜儀說，考題適不適當她不評論，但委託他人的身體，完成孕育小孩的願望，是否真的是很單純、很利他的行為，還是說，別人在做、用別人的身體，但換到可能是自己的親人時，就有不同的想法，這樣對於政策跟法律是不是就有不同的思考。

藉由這個機會，看看有些政策一旦涉及自己或親人，是否還能持平，林靜儀表示，對於代理孕母是否是單純的利他行為，牽涉到哪一些利害關係人，或是需要更多須思考的事情，且隨著社會文化的改變，還有一些持續討論的空間。

衛福部國健署曾提出的「人工生殖法」修正草案，曾一度考慮開放代理孕母，也因爭議太大，去年12月最終決定脫鉤處理，只先修法處理將單身女性、同志配偶納入人工生殖對象，目前法案還在行政院審議中，尚未進入立法程序。

