北模作文考題「我媽是代理孕母」 陳昭姿：忽視媽媽自主性

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
民眾黨立委陳昭姿。圖／聯合報系資料照
民眾黨立委陳昭姿。圖／聯合報系資料照

代理孕母議題國內意見分歧，今年為北北基高三生舉辦的北區模擬考題中，作文題目「我的媽媽是代理孕母」引發學生反彈。長期關注代理孕母議題的民眾黨立委陳昭姿說，代理孕母的核心價值是自主性，作文題目忽視這一點，讓學生想像「媽媽被決定成為代理孕母」，完全沒問過媽媽的意願。

陳昭姿說，昨日在Threads上看到，許多高中生討論北模作文題目「我的媽媽是代理孕母」，命題令人感到不適，有種被迫代入的不真實、難以承受情境。她理解同學感受，作文可以探討社會議題，但題目設計應該保留空間，讓考生能選擇立場、自由發揮。但這次的題目卻將學生鎖在單一敘事中，剝奪自由表達的可能，這不是鼓勵思考，而是限制思考。

陳昭姿說，若出題者希望設計能引導正反思辨的「知性題」，題目可以是「是否支持代理孕母法制化」；若想做成「情意題」，讓學生從生活經驗出發抒發情感，題目情境可以設計為，若生在代孕合法的國家，「我願意成為代理孕母嗎？」較能引導思考，也更尊重學生的感受。

至於代理孕母議題，陳昭姿說，她認為代理孕母核心價值在於「自主性」，當一位女性選擇成為代理孕母，這應該是基於她的自主意願與身體決定，而非他人強加角色。這次作文題目正好忽視這一點，讓學生必須想像「媽媽被決定成為代理孕母」，卻完全沒有問過媽媽的意願。

陳昭姿表示，她看到有同學疑惑「我媽媽成為代理孕母，我爸同意了嗎？我同意了嗎？外公外婆同意了嗎？」這些思考也忽略自主性，一個女性是否成為代理孕母，不需要誰的允許，只要條件符合法律規範、經專業醫師評估身心條件合適，最重要的是她本人同意，這就是自主性。

陳昭姿也說，若學生有任何關於代孕的議題想討論，無論立場，她辦公室的大門永遠敞開。

