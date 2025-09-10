台東紅葉小將與饒慶鈴共搭英語行動列車 用AI唱棒球歌
台東縣政府教育處7年前爭取「花東建設基金」計畫，打造2部高機動「英語行動列車」，搭配外籍英語教師以及本國籍英語教師，至今造訪縣內42所學校，成效良好。縣長饒慶鈴表示，今年將突破100所，並搭配AI學習。
饒慶鈴說，「英語行動列車」今年首站從紅葉國小出發，希望縣內學校英語學習如同紅葉棒球精神，紮紮實實的有效訓練和提昇孩子們學習動機與學習深度、廣度，並搭配AI學習，藉此引領偏鄉英語教育注入新契機。
一輛17噸貨車為基礎的「英語行動列車」，今天開往縣府廣場，由紅葉國小棒球隊學生運用AI音樂創作工具Suno，完成屬於自己的英語「棒球之歌」，饒慶鈴也與學生一同投入互動對話到AI音樂創作的課程體驗，直呼太有趣了。
教育處表示，英語行動列車每年都設計不同的主題，包括台東森林、便利商店、動物園等，今年更將人工智慧融入課程設計，以「AI Music與AI玩音樂」為活動主題開放學校課程申請。即使綠島、蘭嶼交通不便，老師們也會帶著教材、教具前往指導教學。
「行動英語教室」共2輛，1輛為情境式英語行動列車，以17噸貨車為基礎，搭配油壓系統的運作，子車宛若變形金鋼展開後將能夠成為一個可容納29名學生使用之室內教室空間，另1輛以3.5噸貨車為基礎，設計搭配高科技網路與視聽設備，能前往各校進行英語閱讀教學。
