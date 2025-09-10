北模作文題「代理孕母」惹議 EdYouth：題幹引導性高

昨北區模擬考模作文題目以「我的媽媽是代理孕母」為題，要求學生以第一人稱撰寫，描述內心想法與感受。該題在社群媒體上引發熱議，許多學生、教師批評其預設立場。對此，學生團體EdYouth認為，考題的設計應尊重家庭的多元樣貌，避免過度引導從而影響學生發揮。

昨日引發爭議的作文試題情境為，若台灣代理孕母合法，自己的媽媽決定成為代理孕母，請學生以「我的媽媽是代理孕母」為題寫作。代理孕母在台尚未合法，仍有倫理爭議，許多學生在社群媒體上批評題目預設立場。

對此，學生團體EdYouth指出，題目直接將「媽媽」設定為代理孕母的角色，除強化「母職」的刻板印象外，忽視家庭結構、性別認同與生理條件的多樣性，「並非所有家庭組成皆具母親的角色，也並非所有身為家庭成員中的母親皆為生理女性，更非所有生理女性皆有生育的可能與意願」，EdYouth擔心，對學生而言未必能想像並代入。

EdYouth也認為，作文呈現高度引導式的作答期待，從出題的出版社所提供的範文中更可見明確立場，容易使學生依循命題期待的情緒完成作文，已偏離作文應培養多元思辨與自由表達的本意。

EdYouth認為，將社會議題帶入學測與模擬考題目值得肯定，但題目應以培養學生思辨為核心，而非單向引導。此外，題目設計更應兼顧三點：考慮學生多樣性、避免過度引導或預設情境、尊重家庭與個人處境的差異，避免強化刻板印象。

對此，EdYouth呼籲出版社與命題學校在題目設計時，應強化審題機制，並評估文本可能造成的作答限制，以確保學生能依據自身經驗與觀點自由發揮。

商品推薦