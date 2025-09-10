成績亮眼！台東高商這兩班56人共獲144張丙級技術士證照

快訊

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
國立台東高級商業職業學校觀光事業科3年級同學，在2個學年度的技能檢定中表現亮眼，2班共56位同學合計考取144張丙級技術士技能檢定證照。圖／台東高商提供
國立台東高級商業職業學校觀光事業科3年級學生在2個學年度的技能檢定中表現亮眼，2班共56位學生合計考取144張丙級技術士技能檢定證照，平均每位學生擁有2.57張證照，其中林孜穎總共考取了4張證照，展現專業實力與勤學成果。

校長林明錚表示，榮耀的背後除是學生們的努力與堅持，也是教學團隊無私奉獻與悉心指導。學生們在各年級循序漸進累積多元專業技能，一年級即考取旅館客房服務丙級證照，打下觀光專業基礎。二年級進一步挑戰餐飲服務及飲料調製職類，強化餐旅專業能力。三年級則專注備考統測，為升學做好準備，同時鞏固前2年的專業學習成果。

觀光事業科3年級學生在2個學年度的技能檢定中表現亮眼，2班共56位學生合計考取144張丙級技術士技能檢定證照，平均每位學生擁有2.57張證照，其中林孜穎的學習歷程特別令人印象深刻，她充分利用學校提供的多元選修課程，進行跨域學習，成功將觀光餐旅專業技能與資訊科技能力結合。

她表示，她高一、高二總共考取了4張丙級證照，分別是旅館客房服務、餐飲服務、飲料調製和電腦軟體應用。而後面2張證照是連續兩天考的，雖然準備上會比較匆促，但只要願意跟著老師的腳步慢慢學、認真準備，其實要考過並非難事。

觀光科主任陳淑娟表示，她期許學生們在接下來的1年，能持續努力備考統測，並將證照所代表的專業能力與自信心，延伸至升學與未來職場的挑戰。希望全體3年級學生在明年畢業時，能以更加成熟、自信的姿態，迎接人生新的階段。

觀光事業科林孜穎同學總共考取了4張證照，展現專業實力與勤學成果。圖／台東高商提供
