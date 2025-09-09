北模作文題目「我的媽媽是代理孕母」挨轟 新北教育局說話了
有考北模的學生在「Threads」發文，考題作文題目竟是「我的媽媽是代理孕母」，覺得題目很噁心，新北市教育局表示，該考卷是廠商出版品，並非教育局統一命題或指定教材。
不少學生在「Threads」針對北模作文題目討論，多數都覺得感受不佳。新北市教育局表示，經了解，該模擬考試卷由翰林出版社自行邀請命題教師後進行命審題作業，再提供予雙北各校作為模擬考練習使用，各校均視需求自主決定是否採用。此模擬試卷屬廠商出版品，並非教育局統一命題或指定教材。
【文教熱話題】
▪葉丙成回台大授課管制升級！駐警隊守門口 學生進教室需「雙重認證」
▪繁星遭撤錄取！台中女學霸被證實考回台大醫 美照曝光2萬人朝聖
▪ 處理強酸廢液冒白煙！中興大學又爆實驗室意外 緊急疏散上百人
▪「最佳辯士」高中生遭5校取消資格 他曝原要重考 35天後考上成大醫
▪彰化高中冷氣電費「1分鐘1元」惹議 校方認疏失急調整並補償
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言