北模作文題目「我的媽媽是代理孕母」挨轟 新北教育局說話了

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
有考北模的學生在「Threads」發文，考題作文題目竟是「我的媽媽是代理孕母」，覺得題目很噁心，圖為示意圖。圖／AI生成

有考北模的學生在「Threads」發文，考題作文題目竟是「我的媽媽是代理孕母」，覺得題目很噁心，新北教育局表示，該考卷是廠商出版品，並非教育局統一命題或指定教材。

不少學生在「Threads」針對北模作文題目討論，多數都覺得感受不佳。新北市教育局表示，經了解，該模擬考試卷由翰林出版社自行邀請命題教師後進行命審題作業，再提供予雙北各校作為模擬考練習使用，各校均視需求自主決定是否採用。此模擬試卷屬廠商出版品，並非教育局統一命題或指定教材。

新北 作文 Threads 教育局 代理孕母

