發揮小校優勢 屏東縣鐵道沿線7國小成立「鐵道聯盟」資源共享

少子化衝擊，2028年屏東市預估小一新生不到1千人，屏東市建國國小與縣內鐵道沿線6所國小今成立「鐵道聯盟」，7所學校合作資源共享，發揮小校優勢，讓學童們學習空間更廣闊，達到良性競合，發揮1+1大於2的加乘。

七所國小分別是屏東市建國國小、唐榮國小、竹田鄉的竹田國小、西勢國小、南州鄉的溪北國小、佳冬鄉玉光國小與枋寮鄉東海國小，都在鐵道沿線附近。

建國國小校長温昇泓說，7所國小各有特色，透過聯盟資源結合。建國去年與唐榮國小合辦運動會，建國也和竹田、溪北國小鐵道遊學交流，也跟繁華、賽嘉國小聯合挑戰百里單車，讓孩子們學習有火花，也看見小學校聚在一起可以發揮大大力量。

「讓教育一加一大於二加乘！」建國國小校長温昇泓說，今年建國與唐榮國小聯合命題，學生寫的考券是別的學校老師出考券，不會有過度複習的問題，可以寫到別所學校的命題，讓信度、效度提升。

温昇泓提到，聯合命題前提，兩校要先跨越教材同步，利用周三老師進修，共選版本，考科版本一致，進度與教學測驗一致，讓教學品質往上提升。

七所國小鐵道聯盟，七所國小學生人數最多是南州鄉溪北國小全校12班、學生240名，老師35人，今一早帶著四年級學童搭火車到建國國小，搭火車去旅行校外教學教案，會放在雲端，每個學校將各自的課程放上去，達到資源共享，聯盟的其他小學來溪北，搭火車來遊學，逛糖廠、控土窯。

七所國小學生人數最少是東海國小，幼兒園加國小有127人，學校發展食魚文化，也結合在地蓮霧、午仔魚養殖，小朋友搭火車到各校，讓孩子視野更寬廣，從沿海、市區到市區，甚至到國際，東海國小就在東海火車站旁，藉由火車拓展遊學，對小校來說是資源拓展。

今天七校聚集在建國國小簽下鐵道聯盟，也邀請紐西來懷希海灘實驗學校副校長紐西蘭副校長Whaea Mandy Forsyth，與建國國小的國際交流，也讓「屏東鐵道聯盟」邁向國際。

