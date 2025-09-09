快訊

發揮小校優勢 屏東縣鐵道沿線7國小成立「鐵道聯盟」資源共享

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東市建國國小與縣內鐵道沿線6所國小成立「鐵道聯盟」，7所學校合作資源共享，發揮小校優勢，讓學童們學習空間更廣闊，達到良性競合，發揮1+1大於2的加乘。記者劉星君／攝影
少子化衝擊，2028年屏東市預估小一新生不到1千人，屏東市建國國小與縣內鐵道沿線6所國小今成立「鐵道聯盟」，7所學校合作資源共享，發揮小校優勢，讓學童們學習空間更廣闊，達到良性競合，發揮1+1大於2的加乘。

七所國小分別是屏東市建國國小、唐榮國小、竹田鄉的竹田國小、西勢國小、南州鄉的溪北國小、佳冬鄉玉光國小與枋寮鄉東海國小，都在鐵道沿線附近。

建國國小校長温昇泓說，7所國小各有特色，透過聯盟資源結合。建國去年與唐榮國小合辦運動會，建國也和竹田、溪北國小鐵道遊學交流，也跟繁華、賽嘉國小聯合挑戰百里單車，讓孩子們學習有火花，也看見小學校聚在一起可以發揮大大力量。

「讓教育一加一大於二加乘！」建國國小校長温昇泓說，今年建國與唐榮國小聯合命題，學生寫的考券是別的學校老師出考券，不會有過度複習的問題，可以寫到別所學校的命題，讓信度、效度提升。

温昇泓提到，聯合命題前提，兩校要先跨越教材同步，利用周三老師進修，共選版本，考科版本一致，進度與教學測驗一致，讓教學品質往上提升。

七所國小鐵道聯盟，七所國小學生人數最多是南州鄉溪北國小全校12班、學生240名，老師35人，今一早帶著四年級學童搭火車到建國國小，搭火車去旅行校外教學教案，會放在雲端，每個學校將各自的課程放上去，達到資源共享，聯盟的其他小學來溪北，搭火車來遊學，逛糖廠、控土窯。

七所國小學生人數最少是東海國小，幼兒園加國小有127人，學校發展食魚文化，也結合在地蓮霧、午仔魚養殖，小朋友搭火車到各校，讓孩子視野更寬廣，從沿海、市區到市區，甚至到國際，東海國小就在東海火車站旁，藉由火車拓展遊學，對小校來說是資源拓展。

今天七校聚集在建國國小簽下鐵道聯盟，也邀請紐西來懷希海灘實驗學校副校長紐西蘭副校長Whaea Mandy Forsyth，與建國國小的國際交流，也讓「屏東鐵道聯盟」邁向國際。

屏東縣7所國小成立鐵道聯盟，分別是屏東市建國國小、唐榮國小、竹田鄉的竹田國小、西勢國小、南州鄉的溪北國小、佳冬鄉玉光國小與枋寮鄉東海國小，都在鐵道沿線附近，達到資源共享，良性競合，溪北國小的學童們今天到建國國小。記者劉星君／攝影
溪北國小的學生們今天搭火車來去旅行來到屏東火車站再走到建國國小。圖／溪北國小提供
屏東縣7所國小成立鐵道聯盟，分別是屏東市建國國小、唐榮國小、竹田鄉的竹田國小、西勢國小、南州鄉的溪北國小、佳冬鄉玉光國小與枋寮鄉東海國小，都在鐵道沿線附近，達到資源共享，良性競合。記者劉星君／攝影
溪北國小的學生們今天搭火車來去旅行來到屏東火車站再走到建國國小。圖／溪北國小提供
溪北國小的學生們今天搭火車來去旅行來到屏東火車站再走到建國國小。圖／溪北國小提供
屏東縣7所國小成立鐵道聯盟，分別是屏東市建國國小、唐榮國小、竹田鄉的竹田國小、西勢國小、南州鄉的溪北國小、佳冬鄉玉光國小與枋寮鄉東海國小，都在鐵道沿線附近，達到資源共享，良性競合。記者劉星君／攝影
屏東縣7所國小成立鐵道聯盟，分別是屏東市建國國小、唐榮國小、竹田鄉的竹田國小、西勢國小、南州鄉的溪北國小、佳冬鄉玉光國小與枋寮鄉東海國小，都在鐵道沿線附近，達到資源共享，良性競合。記者劉星君／攝影
屏東縣7所國小成立鐵道聯盟，分別是屏東市建國國小、唐榮國小、竹田鄉的竹田國小、西勢國小、南州鄉的溪北國小、佳冬鄉玉光國小與枋寮鄉東海國小，都在鐵道沿線附近，達到資源共享，良性競合。記者劉星君／攝影
