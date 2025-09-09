光華高中導入成大醫「AI智慧照顧」課程模組 銀髮族增加肌耐力

快訊

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市光華高中導入成大醫院醫師連偉志開發的「AI智慧照顧」課程模組，今天在校內樂齡中心分享成果。記者鄭惠仁／攝影
長照結合數位科技，邁入智慧照顧，已成未來趨勢，成大醫院醫師連偉志開發「智慧抗衰防跌數位課程模組」，並導入光華高中「銀髮族活動管理學程」。學生接受模組課程訓練後，將智慧照護的知識與技能服務東區樂齡學習中心學員，協助他們使用「智慧數位復健系統」，今天展現成果，並朝著推動「健康老化」努力。

校長陳綺雯說，多數年長參與者持續訓練均能有效增強下肢肌力活動，以科技輔助，提升運動成效與安全性，可在輕鬆互動中完成肌力訓練。從系統回饋的數據與長輩的實際反應中可發現，大多數參與者的下肢肌力不僅得以維持，更有明顯進步，許多長輩也認為走路更穩、腿部較有力。

使用「智慧數位復健系統」訓練過程不僅有趣，學生也能更精確地協助長輩完成動作，並依據系統紀錄做出個別化指導。另，學生扮演運動指導與陪伴的角色，協助長輩操作系統、正確執行動作，並給予溫暖鼓勵，營造出充滿關懷與活力的訓練氛圍。

學生陳苡綾、劉家瑜從訓練開始、長輩的實際反應、到系統回饋，完整蒐集活動紀錄及回饋數據，預計參加小論文競賽，期待讓更多人看到此計畫的亮點，能使更多長輩參與訓練，有效增加肌耐力，以提升生活品質。

校方說，此次成果發表會，也邀請受服務的學員到場見證學生的用心，也看到了成大團隊把「智慧照顧」導入高中課程的用心，讓學生學到智慧照顧的技能， 加上寶貴的實務經驗，有利於深入理解對高齡照護的精髓，是長輩及學生之福。

