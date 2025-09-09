嘉市嘉e智慧校園App啟用 雲林4.5萬師生每人1台平板
嘉義市長黃敏惠昨宣布啟用「嘉e智慧校園」App，率先全國整合「學生OPEN ID」串接網路學習平台；另，雲林縣長張麗善宣布，縣府自籌經費採購，已達成全縣縣立高國中小4.5萬名師生每人1台平板，創全國之先。
嘉市府教育處表示，2020年起全面推動使用「School+ 」App，與全市國中小學生的嘉e卡結合，此次升級成「嘉e智慧校園」App，串接因材網、酷英網、學習吧、國立公共資訊圖書館電子書等網路學習平台，運用多元數位學習資源，親師生並能共享校園資訊。
家長林泓全說，未來學校的最新公告或活動提醒，第一時間會透過App傳送，也可查詢孩子在圖書館借了哪些書，學雜費繳費模組，亦有助節省時間；蘭潭國小校長邱榮輝說，透過App，各項校務行政聯繫能減少紙本登錄。
另，教育部2018年起推動「生生有平板」，雲林縣195間縣立學校，4850教師及4萬名學生，僅137所學校、2.5萬名師生一生一平板，其餘須共用，每次開機都要花時間登入帳號、也不知何時才能輪到使用，老師認為課程安排不易，使用意願也低。
雲縣府教育處長邱孝文說，縣府自籌2.7億元，這學期起補足58校、1.96萬台平板需求，今年教師甄試老師也須具備數位教學能力，師生專屬的平板，包括平板筆、集合充電筆座、充電車、保護套等，還能搭配先前各教室建置的智慧水洗黑板，盼藉此縮短數位落差。
