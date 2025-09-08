雲林4.5萬國中小師生 人手一台iPad

教育部推動「生生有平板」，僅在偏鄉小校達成一生一平板，其餘學校6生共用一台，導致師生使用意願低，雲林縣府自籌2.7億元，採購1.96萬台平板，從本學期開始，創全國首例，全縣國中小學4.5萬名師生一人一台平板，縣長張麗善表示，盼藉此縮短數位落差。

雲林縣長張麗善在這學期開學送給全縣國中小師生「大禮包」，全縣縣立國高中小師生每人一台專屬iPad，且包括平板筆、集合充電筆座、充電車、保護套及玻璃保護貼等，全機皆有4年的保固，搭配先前各教室建置的智慧水洗黑板，可以讓老師教學更多元，學生學習更即時精準。

教育部2018年度開始推動「生生有平板」，雲林縣195間縣立學校，4850教師及4萬名學生中，僅137所學校、2.5萬名師生一生一平板，且全數為學生數少的小校，人而數較多的大校僅能共用平板，因每次開機學生都要花費時間重新登入帳號，且不知何時才能輪到使用，課程安排不易，老師使用意願低。

雲林縣教育處長邱孝文表示，縣府自籌2.7億元，從這學期開始補足58校、1.96萬台平板需求，落實生生有平板政策，為全國首創，讓平板載具的使用更為便利，今年教師甄試老師也需具備數位教學能力，為讓家長理解孩子利用平板上課，各校也規畫家長利用假日到學校上課。

張麗善表示，雲林縣生生有平板率全國之先全面到位，課堂從備課、授課、評量到回饋皆可行動化、數位化，讓學習更精準、更即時、更有效，讓孩子贏在起跑點，雲林近年持續致力縮短城鄉差距，不只從校園開始，全縣樂齡中心、老人會館都已安裝智慧水洗黑板、提供平板使用，並安排相關課程，希望縮短長輩與家人的數位差距，並延緩老化。

