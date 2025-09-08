台南學生玩出科學精神 南新國中、聖功女中奪類科學競賽特優

快訊

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市聖功女中參加「2025全科民學日－類科學競賽」拿特優，獲教育局表揚。記者鄭惠仁／攝影
台南市聖功女中參加「2025全科民學日－類科學競賽」拿特優，獲教育局表揚。記者鄭惠仁／攝影

台南市體育局與成大科學教育中心舉辦「2025全科民學日－類科學競賽」，南新國中與聖功女中國中部分別獲得教案基礎組與科學謎題進階組特優，兩校今獲教育局表揚。教育局長鄭新輝說，希望藉此活動讓科學走出課本、融入日常，並透過實作體驗與生活應用，引導學生培養探索精神與問題解決能力。

教育局長鄭新輝表示，「類科學競賽」以團隊合作為核心，考驗學生的跨域整合力與創意展現。此次競賽設有「教案基礎組」與「科學謎題進階組」，參賽學生需完成完整的實驗設計，並結合影片製作、視覺設計與故事架構，展現多元能力。各隊須上台發表並展示成果，除與觀眾互動外，也接受專業評審的提問，讓學生在挑戰中深化科學知識，同時累積團隊合作與表達的寶貴經驗。

南新國中學生盧品綸分享，團隊在實驗設計過程中屢遭挑戰，例如浮沉子重量計算不精確，必須不斷修正調整。過程中雖然有多次失敗，但也深刻體會到「失敗是成功之母」，最終獲得特優更讓人充滿喜悅。

聖功女中國中部學生楊涵妤說，決賽當天不僅要面對觀眾，更要即時回答評審的提問，是口語表達與科學知識的雙重考驗。能獲得特優，是對努力的肯定，也讓她從中累積了寶貴的學習經驗。

教育局表示，科學教育應從小扎根，透過實作體驗與生活應用，引導學生培養探索精神與問題解決能力，舉辦此活動是讓科學走出課本、融入日常。此次競賽是以「全民科學日」活動所開發的實驗教材與教具為基礎，提供學生科學展演，包括牛頓擺、糖水旋光、浮沉子、熱情溫度計及非彈性碰撞的球等。透過這些具體而直觀的實驗，學生能在操作與展示中加深對科學原理的理解，並學習如何將抽象知識轉化為生動有趣的表達，讓科學真正走進生活。

