國小教學卓越獎 14校入圍爭取金、銀質獎

中央社／ 台北8日電

114年度教學卓越獎經過複選，14所國小入圍金、銀質獎，入圍團隊有的善用學習工具創新，培養學生全方位能力，有的結合天燈、煤礦等在地文化規劃課程，並融入藝術和生態永續。

教育部今天發布新聞稿指出，114年度教學卓越獎有33所國小由直轄市、縣市政府教育局處推薦進入複選，經7月中旬複選方案評選，共14所國小入圍金、銀質獎名單，教育部將於11月28日在南投縣政府文化局演藝廳頒獎，金質獎可獲新台幣60萬元獎金，銀質獎獲30萬元獎金。

入圍教學卓越獎的金、銀質獎團隊包括台中市福民國小、基隆市尚仁國小、台北市富安國小、嘉義縣大南國小、台南市西門實小、高雄市中正國小、南投縣鯉魚國小、新北市中園國小、高雄市新甲國小、屏東縣大成國小、苗栗縣東興國小、宜蘭縣四結國小、雲林縣永定國小、新北市十分國小。

南投縣鯉魚國小課程方案以啟動之浪（教學評量模組創新）、孕育之浪（教師教學資源創新）、推進之浪（學生學習任務創新）、助力之浪（學習工具創新）、沉浸之浪（學習場域創新）、整合之浪（跨界學習創新），培養學生的自信與全方位能力，並幫助學生拓展國際視野、體驗走讀人文、創新科技應用、涵養生態素養。

新北市十分國小則以天燈文化為校訂特色課程，團隊善用天燈、煤礦、生態等在地利基，以熱愛美感藝術、傳創在地文化、力行生態永續為架構，規劃十分ACE+品牌課程，讓學生在創作中感受美，在自然間學會共生，引導學生樂於自學、自信展能。

