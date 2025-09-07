台中市長盧秀燕給博屋瑪學生小禮物送到了 每個學生收到合照加相框

台中市長盧秀燕今年6月「和平專案」到和平區博屋瑪國小，完成她任內和平區9校全訪視，當時她和全校學生逐一合照，允諾送給大家小禮物，學校昨天收到禮物，每位學生和市長媽媽盧秀燕的合照加相框，學生很驚喜；地方人士說，盧秀燕細心貼心，這是她「老少通吃」的魅力所在。

博屋瑪國小教務主任胡家豪在臉書PO出「來自市長的承諾小禮物」照片，校職員和每位學生與市長盧秀燕的合照，照片加相框方便擺放和保存。

臉書寫「今天學校收到了兩箱大包裹，來自台中市政府。」打開一看，原來是上學期末市長與市府團隊到學校和平專案訪視，市長媽媽真的展現了無比的親和力，跟著孩子們一起吹口簧琴，唱著泰雅古調，一起度過了愉快的一日。

在市長媽媽要離開時，允諾要跟全校的孩子們一起合影留念，當時下著大雨，市長媽媽依然一位一位地跟著全校師生合影，還配合所有孩子們的動作，頓時讓所有的孩子都得到市長獎的感覺。

今天收到了市長媽媽和市府團隊寄來的禮物，孩子們很興奮地說要放在書桌上、電視上、餐桌上，臉書強調「全校師生都有一組相框」、「歡迎市長媽媽有空再來學校玩」。

台中市長盧秀燕今年6月27日啟動「和平專案」視察，繼關心自由國小後，再到「全台第一所原住民族實驗小學」博屋瑪國小，完成她任內和平區9所中小學的全數訪視，她說有學校師生說沒看過市長，因為和平區面積大，例如，她到平等國小要一天來回，她說過，任內一定走完9所和平學校，她當天做到了，以後會繼續走訪偏鄉學校。

台中市教育局說明，位於和平區達觀里大安溪畔的博屋瑪國小，105年經地方公投後正式更名為「P'uma 博屋瑪」，也為全台第一所原住民族實驗小學，以「養育、傳承、興旺」為命名意涵。學校課程規劃除保留原有語文、數學、科技與自然等基礎學科，更融合在地文化，發展出每周10至12節的泰雅文化課程，包含學習山林中的狩獵智慧、苧麻織布技法，及小米從播種到料理的完整體驗，課程皆以泰雅文化核心Gaga為基礎，建構出26個主題課程，展現豐富且具深度的族群教育成果。 台中市長盧秀燕今年6月到和平區博屋瑪國小訪視時，和全校學校合影留念。本報資料照片 台中市長盧秀燕今年6月到和平區博屋瑪國小訪視時，允諾要和全校學校合影留念，學校昨天收到市長媽媽和市府團隊寄來禮物，每位學生當時和市長的合照。圖／取自學校教務主任胡家豪臉書 台中市長盧秀燕今年6月到和平區博屋瑪國小訪視時，和全校學校合影留念。本報資料照片

