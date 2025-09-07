台南學生用繪本說海洋故事 「從自己做起」最重要

快訊

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
南市教育局舉辦「海洋科普繪本徵選比賽」，深化學生對海洋環境的理解，並引導反思人與海洋及生態間的關係。記者鄭惠仁／攝影
南市教育局舉辦「海洋科普繪本徵選比賽」，深化學生對海洋環境的理解，並引導反思人與海洋及生態間的關係。記者鄭惠仁／攝影

為深化學生對海洋環境的理解，並引導反思人與海洋及生態間的關係，南市教育局舉辦「海洋科普繪本徵選比賽」，結果出爐，東陽國小作品「藍色任務：第14號海洋村的行動」勇奪特優；柳營國中「小白與小吉的海洋奇幻冒險」」獲優等，學生用反思生態保育，傳遞「從自己做起」的重要。

榮獲國小組特優的「藍色任務：第14號海洋村的行動」，由東陽國小師生共同創作，呼應SDGs第14項「保育及永續利用海洋與海洋資源」。作品以小海葵魚「小葵」的視角，帶領讀者面對油汙、塑膠、誤捕等海洋危機，並透過「藍色海洋重建聯盟」的行動，傳遞「從自己做起」的積極信念。

榮獲國中組優等的「小白與小吉的海洋奇幻冒險」，由柳營國中學生發想，以台灣特有的白海豚姊弟為主角，展開一場探索台灣海域及太平洋「海垃圾帶」的奇幻旅程。故事觸及珊瑚白化、海洋垃圾與汙染等嚴峻課題，並藉由角色對話引導讀者反思生態保育的重要性。作品不僅緊扣海洋議題，更提出具體改善方向，兼具教育深度與啟發性。

教育局長鄭新輝說，此次比賽以「永續海洋」為核心，鼓勵學生以文字與圖像創作屬於自己的海洋故事，展現創造力與想像力。學生在創作過程中發揮了豐富想像力與多元視角，也深化對海洋議題的理解。這些原創作品兼具教育性、藝術性與科學性，也呼應聯合國永續發展目標(SDGs)，充分展現學生將在地關懷與全球視野緊密結合的教育成果。透過繪本創作，孩子們將海洋的體會轉化為故事與行動，不僅培養表達力與創造力，也成為推動永續海洋的重要力量。

