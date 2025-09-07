快訊

創校首位體育專長校長 他接掌兒母校喊：明年國立升學率衝破8成

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣斗六高中新任校長程俊堅（左）今年8月從卸任代理校長鐘源旺（右）手中接下印信，成為斗六高中創校以來首位體育專長的校長。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗六高中新任校長程俊堅（左）今年8月從卸任代理校長鐘源旺（右）手中接下印信，成為斗六高中創校以來首位體育專長的校長。記者陳雅玲／攝影

雲林斗六高中明年即將迎來80周年校慶，新任校長程俊堅8月上任，是創校以來首位體育專長的校長，他在西螺農工任內創下招生佳績，讓西螺農工登上「雲林一工」，他表示，自己的孩子是斗六高中畢業的校友，接掌斗六高中後責任更重，盼與同仁並肩「招好教好」，目標讓國立大學升學率衝破8成。

程俊堅今年8月從卸任代理校長鐘源旺手中接下印信，成為斗六高中創校以來首位體育專長的校長，他是台灣體育學院體育學碩士，從事教育工作迄今近34年，曾任苑裡高中、西螺農工校長。

他在母校西螺鎮農工任職16年，一路從跆拳道總教練、導師、學務主任等，一直到2019年擔任西螺農工校長，教學、行政資歷豐富，在歷任校長奠定的基礎下，他校長任內帶領西螺農工創下各技職類科皆滿招、學生拿下24隻金手獎的佳績。

在他任內，西螺農工的國立大學升學率節節攀升，平均每2名西螺農工的學生，就有一人升學國立大學，地方盛讚西螺農工為「雲林一工」。

成為斗六高中第一位體育專長的校長，程俊堅說，斗六高中是一所文化底蘊深厚，並充滿活力的優質學校，在歷任校長、老師的帶領下，深受家長、社區的肯定，「體質很好」，今年斗六高中國立大學升學率71%，他許下目標「招好教好」，期許教學團隊再創高峰，明年突破8成。

斗六高中目前學生人數逾1500人，是雲林縣規模最大的高中，程俊堅坦言，上任後壓力不小，因為斗六高中同時是他兒子的母校，肩上的責任更重，也更有使命感，他希望帶領斗高持續成為「典範學習」的象徵，培育更多優秀人才。

雲林縣斗六高中新任校長程俊堅是創校以來首位體育專長的校長，他盼與同仁並肩「招好教好」，目標讓國立大學升學率衝破8成，圖為程俊堅巡視學生上課情況。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗六高中新任校長程俊堅是創校以來首位體育專長的校長，他盼與同仁並肩「招好教好」，目標讓國立大學升學率衝破8成，圖為程俊堅巡視學生上課情況。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗六高中明年即將迎來80周年校慶，新任校長程俊堅8月上任，是創校以來首位體育專長的校長。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗六高中明年即將迎來80周年校慶，新任校長程俊堅8月上任，是創校以來首位體育專長的校長。記者陳雅玲／攝影

