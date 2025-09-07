校園新鮮事／曾帶領西螺農工滿招 程俊堅接掌斗六高中

雲林縣斗六高中明年迎來80周年校慶，新任校長程俊堅8月上任，是創校以來首位體育專長校長，他在西螺農工任內創下招生佳績，讓西螺農工登上「雲林一工」，他表示，自己孩子是斗六高中畢業校友，接掌斗高後責任更重，盼與同仁並肩「招好教好」，目標讓國立大學升學率衝破8成。

程俊堅8月從卸任代理校長鐘源旺手中接下印信，成為斗高創校以來首位體育專長的校長，他是台灣體育學院體育學碩士，從事教育工作迄今近34年，曾任苑裡高中、西螺農工校長。

他在母校西螺鎮農工任職16年，一路從跆拳道總教練、導師、學務主任等，一直到2019年擔任西螺農工校長，教學、行政資歷豐富，在歷任校長奠定基礎下，他在校長任內帶西螺農工創下各技職類科皆滿招、學生拿下24隻金手獎佳績。

西螺農工國立大學升學率節節攀升，平均每2名西螺農工學生，就有1人升學國立大學，地方盛讚西螺農工為「雲林一工」。程俊堅說，斗高是文化底蘊深厚、充滿現代活力優質學校，在歷任校長、老師帶領下，深受家長、社區肯定，「體質很好」，今年斗高國立大學升學率71%，他許下目標「招好教好」，期許教學團隊再創高峰，明年突破8成。

斗高目前學生人數逾1500人，是雲林規模最大高中，程俊堅坦言，上任後壓力不小，因為斗高同時是他兒子母校，肩上責任更重，也更有使命感，希望帶領斗高持續成為「典範學習」象徵，培育更多優秀人才。

