聽新聞
0:00 / 0:00

校園新鮮事／曾帶領西螺農工滿招 程俊堅接掌斗六高中

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
雲林縣斗六高中明年迎來80周年校慶，新任校長程俊堅8月上任，是創校以來首位體育專長的校長。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗六高中明年迎來80周年校慶，新任校長程俊堅8月上任，是創校以來首位體育專長的校長。記者陳雅玲／攝影

雲林斗六高中明年迎來80周年校慶，新任校長程俊堅8月上任，是創校以來首位體育專長校長，他在西螺農工任內創下招生佳績，讓西螺農工登上「雲林一工」，他表示，自己孩子是斗六高中畢業校友，接掌斗高後責任更重，盼與同仁並肩「招好教好」，目標讓國立大學升學率衝破8成。

程俊堅8月從卸任代理校長鐘源旺手中接下印信，成為斗高創校以來首位體育專長的校長，他是台灣體育學院體育學碩士，從事教育工作迄今近34年，曾任苑裡高中、西螺農工校長。

他在母校西螺鎮農工任職16年，一路從跆拳道總教練、導師、學務主任等，一直到2019年擔任西螺農工校長，教學、行政資歷豐富，在歷任校長奠定基礎下，他在校長任內帶西螺農工創下各技職類科皆滿招、學生拿下24隻金手獎佳績。

西螺農工國立大學升學率節節攀升，平均每2名西螺農工學生，就有1人升學國立大學，地方盛讚西螺農工為「雲林一工」。程俊堅說，斗高是文化底蘊深厚、充滿現代活力優質學校，在歷任校長、老師帶領下，深受家長、社區肯定，「體質很好」，今年斗高國立大學升學率71%，他許下目標「招好教好」，期許教學團隊再創高峰，明年突破8成。

斗高目前學生人數逾1500人，是雲林規模最大高中，程俊堅坦言，上任後壓力不小，因為斗高同時是他兒子母校，肩上責任更重，也更有使命感，希望帶領斗高持續成為「典範學習」象徵，培育更多優秀人才。

斗六 雲林 體育

延伸閱讀

職業選手不讓子女讀體育班 職棒工會：應重新思考對待方式

偶像蠟像失寵了 「杜莎夫人」在中國接連關店 原因有這些

台東體中現代五項隊總教練 范希聖獲頒體育有功個人獎

王楚欽赴北大新生報到！低調從後門進入仍引轟動 身上這衣服也紅了

相關新聞

校園新鮮事／曾帶領西螺農工滿招 程俊堅接掌斗六高中

雲林縣斗六高中明年迎來80周年校慶，新任校長程俊堅8月上任，是創校以來首位體育專長校長，他在西螺農工任內創下招生佳績，讓...

台師大辦科普閱讀力競賽 每生平均讀15.6本書、動植物類別最熱門

國立台灣師範大學與國科會等舉辦「全球科普閱讀力大賽」，本屆報名人數達3400餘人，共562校數參加。今年以ＡＩ診斷閱讀力...

金門閱讀力全國奪冠 金湖國小特優、古城國小績優

由國立台灣師範大學華語文與科技研究中心主辦的「2024-2025科普閱讀力大賽」，今天在台師大圖書館校區舉行頒獎典禮，金...

少子化陰霾難阻招生熱 高市鳳西國中今年增6班逾180名新生

少子化浪潮席捲，多數學校面臨縮班危機，高雄市鳳西國中卻逆勢而上，連年增班。校方統計，112學年度普通班新生報到13班，1...

台東體中現代五項隊總教練 范希聖獲頒體育有功個人獎

台東縣今天舉辦「114年台東縣體育有功獎」頒獎典禮，國立台東體育中學現代五項隊總教練，同時也是東台灣唯一位現代五項運動國...

影／竹縣唯一甲組勁旅 員東國中男籃六戰全勝奪冠軍

新竹縣員東國中男子籃球隊上個月參加在花蓮舉行的第22屆「菁英盃」全國籃球錦標賽暨花蓮縣第39屆「王母盃」全國籃球錦標賽中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。