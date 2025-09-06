台師大辦科普閱讀力競賽 每生平均讀15.6本書、動植物類別最熱門

國立台灣師範大學與國科會等舉辦「全球科普閱讀力大賽」，本屆報名人數達3400餘人，共562校數參加。今年以ＡＩ診斷閱讀力並給予個人化推薦、調配讀物，發現參賽學生閱讀力顯著成長，程度超越目前就讀的年級。

競賽期間，學生透過「SmartReading適性閱讀」系統，藉由ＡＩ適性技術定錨閱讀力，並適配讀物難度；透過檢測、選書、閱讀、讀後記錄等四大功能，以數據化、圖像化養成學生自主知識探究力。

台師大表示，競賽設計透過系統化任務，幫助學生有計畫地安排閱讀進度。根據後測數據顯示，所有年級組平均成績皆超過該年級的常模水準，其中又以10年級學生表現最為突出，後測平均分數高出常模達69分。

台師大也指出，競賽期間內，3400餘名參賽者3個月內共完成5萬1065本書籍評量；平均閱讀本數15.6本，在全體選書喜好方面，以「植物／動物」類別最熱門。整體文章閱讀成果上，整體參賽者則完成4萬1213篇文章評論；平均閱讀篇數為12.4篇，閱讀喜好則以「數學」為最熱門類型。

本屆競賽全國賽獲獎學生共36人，其中台北市得獎學生達6人、桃園市5人、金門縣2人、台東縣1人；區域賽獲獎學生共計175人。全國賽獲獎嘉義縣朴子市市長吳品叡表示，閱讀可打造探索世界的根基，透過競賽不僅大幅提升全市圖書館使用率，更有效鍛鍊孩子閱讀思辨力。

已連續參加3次競賽、全國賽10年級組第二名明道中學學生陳音秀表示，競賽的閱讀日曆功能加強時間管理能力，閱讀清單讓人可由淺入深學習，開啟自己對特定主題專題研究的興趣。全國賽八年級組第四名學生吳芮岑也分享，競賽讓自己能活用英資班學習的專題研究方法、重點整理技巧，也激發文科生對理科知識的興趣。

商品推薦