金門閱讀力全國奪冠 金湖國小特優、古城國小績優
由國立台灣師範大學華語文與科技研究中心主辦的「2024-2025科普閱讀力大賽」，今天在台師大圖書館校區舉行頒獎典禮，金門縣多所學校表現亮眼，憑藉長期推動閱讀教育的努力，榮獲多項全國大獎，展現離島地區在閱讀教育上的深厚實力。
金門縣此次由教育處長黃雅芬帶隊跨海出席，並親自為獲獎師生頒獎。她表示，這些榮耀不僅屬於學生與學校，更是金門教育持續耕耘閱讀素養的最佳見證。
此次金湖國小榮獲全國最高榮譽「閱讀推動績優學校特優獎」，展現該校師生在閱讀推廣上的卓越成效。古城國小也不落人後，抱回「閱讀推動績優學校」殊榮，兩校攜手成為離島教育的亮眼典範。
除了學校獲獎，學生個人獎項也表現耀眼，金湖國小六年級林翊新，勇奪全國第一名；古城國小六年級張之琁，榮獲全國第二名；兩位小將在全場數百名菁英中脫穎而出，不僅為校爭光，更為金門教育爭得全國最高榮耀。此外，金湖與古城國小眾多學生也在南區區域賽中屢創佳績，充分展現金門學子在閱讀理解與表達上的深厚底蘊。
黃雅芬指出，金門雖地處離島，卻能透過師生與家長的共同努力，在閱讀教育領域綻放光芒，未來縣府教育處將持續推動AI適性閱讀平台，並結合多元課程與教師團隊力量，打造更完善的閱讀環境，培養孩子跨域思考與深度學習的能力。
