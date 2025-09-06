快訊

金門閱讀力全國奪冠 金湖國小特優、古城國小績優

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
全國科普閱讀力大賽，今天在台師大圖書館校區舉行頒獎典禮，金門縣教育處長黃雅芬（右三）率領金湖國小校長陳佩玉（左三）與古城國小校長薛奕龍（右二）等人赴台領獎。圖／縣府教育處提供
由國立台灣師範大學華語文與科技研究中心主辦的「2024-2025科普閱讀力大賽」，今天在台師大圖書館校區舉行頒獎典禮，金門縣多所學校表現亮眼，憑藉長期推動閱讀教育的努力，榮獲多項全國大獎，展現離島地區在閱讀教育上的深厚實力。

金門縣此次由教育處長黃雅芬帶隊跨海出席，並親自為獲獎師生頒獎。她表示，這些榮耀不僅屬於學生與學校，更是金門教育持續耕耘閱讀素養的最佳見證。

此次金湖國小榮獲全國最高榮譽「閱讀推動績優學校特優獎」，展現該校師生在閱讀推廣上的卓越成效。古城國小也不落人後，抱回「閱讀推動績優學校」殊榮，兩校攜手成為離島教育的亮眼典範。

除了學校獲獎，學生個人獎項也表現耀眼，金湖國小六年級林翊新，勇奪全國第一名；古城國小六年級張之琁，榮獲全國第二名；兩位小將在全場數百名菁英中脫穎而出，不僅為校爭光，更為金門教育爭得全國最高榮耀。此外，金湖與古城國小眾多學生也在南區區域賽中屢創佳績，充分展現金門學子在閱讀理解與表達上的深厚底蘊。

黃雅芬指出，金門雖地處離島，卻能透過師生與家長的共同努力，在閱讀教育領域綻放光芒，未來縣府教育處將持續推動AI適性閱讀平台，並結合多元課程與教師團隊力量，打造更完善的閱讀環境，培養孩子跨域思考與深度學習的能力。

全國科普閱讀力大賽，今天在台師大圖書館校區舉行頒獎典禮，金門縣教育處長黃雅芬（中）頒獎給勇奪全國第一名的金湖國小六年級林翊新與全國第二名古城國小六年級張之琁。圖／縣府教育處提供
金門 菁英 圖書館

