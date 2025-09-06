少子化陰霾難阻招生熱 高市鳳西國中今年增6班逾180名新生

少子化浪潮席捲，多數學校面臨縮班危機，高雄市鳳西國中卻逆勢而上，連年增班。校方統計，112學年度普通班新生報到13班，113學年度增加7班、159名新生，114學年度再增6班、187名新生，新生班級直達20班、人數逾600人，短短兩年間增加幅度驚人，堪稱「少子化陰霾中的逆襲」。

鳳西國中增班，不只是數字成長，更反映學校辦學理念、師資陣容與課程多元的深耕成效。校長郭虹珠強調，增班背後是「全校教師專業與行政支持」的合力成果。

郭虹珠表示，從導師的緊密陪伴，到學科教師精雕細琢教學計畫，形塑出高度黏著的學習團隊。學生在教育會考繳出亮眼成績，家長口碑效應隨之擴散，除此之外，校友與家長更默默支援晚自習宵夜，凝聚社區對教育的支持力量，這種學校、家長、社區合力共育氛圍，為鳳西贏得信任。

郭虹珠指出，資優班、音樂班、體育班是鳳西的三大招牌，數理資優班連續吸引破百人報考，錄取率極低、更顯稀缺價值；音樂班在全國比賽屢創佳績，學生兼顧術科與學科，提高升學優勢；體育班在足球、射箭、游泳等項目接連奪牌，展現強勢戰力，多元亮點吸引跨區學生前來就讀。

除特色班群外，持續耕耘科學教育，近年高雄市科展數學、化學領域斬獲佳績；非考科領域也推動創新，從雙語晨讀集點換冰棒到米其林食育競賽，課程設計兼顧趣味與實用，激發學生投入學習；數位融入與跨域小市集等方案，更推展出多元評量新思維。

今年暑假，郭虹珠領軍師生前往韓國南倉中學交流，深化雙邊情誼，同時讓學生提升語言溝通能力與跨文化視野，凸顯校方推動國際教育的長遠布局。這些辦學口碑累積，獲得家長與學生青睞，成為學校吸納生源的強大號召力。 鳳西國中在科學教育持續耕耘，學生於高雄市科展數學、化學領域屢屢斬獲佳績。記者郭韋綺／翻攝 鳳西國中今年夏天到韓國姊妹校南倉中學交流。記者郭韋綺／翻攝 鳳西國中體育班戰力強勁接連奪牌。記者郭韋綺／翻攝 非考科領域不乏創新元素，也是鳳西國中注重的一環。記者郭韋綺／翻攝 鳳西國中體育班戰力強勁，接連奪牌。記者郭韋綺／翻攝 鳳西國中體育班戰力強勁，接連奪牌。記者郭韋綺／翻攝 鳳西國中音樂班成績斐然，在全國賽屢創佳績。記者郭韋綺／翻攝

