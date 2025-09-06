台東體中現代五項隊總教練 范希聖獲頒體育有功個人獎

台東縣今天舉辦「114年台東縣體育有功獎」頒獎典禮，國立台東體育中學現代五項隊總教練，同時也是東台灣唯一位現代五項運動國際教練的范希聖脫穎而出，榮獲「體育有功教練個人獎」，肯定其多年來在基層深耕及培育人才上的貢獻與努力。

范希聖表示，自己之所以投入現代五項運動的培育工作，源於對這項多元運動的熱愛與挑戰。他指出，現代五項融合游泳、越野跑、射擊、西洋劍、馬術（2024年全球更改為障礙賽）等五種運動結合而成，對選手的綜合素質要求極高。

他說，「我希望能透過這項運動，培養孩子們多面向的能力與堅韌的意志力，也讓孩子們能擁有更多元化的學習」。

執教期間，范希聖率領選手參與國內外賽事，屢屢傳回佳績。他所指導的選手不僅在全運會、全中錦、全國錦標賽等奪牌，更成功站上國際賽事的舞台，展現台東選手的潛力與實力。近年來培養出子弟兵如張晴、林俞彤、鄒欣洳、楊苙寅等多位選手入選國家代表隊及國家培訓隊。

訓練之餘帶著選手深入基層辦理體驗營及參與公益活動。范希聖笑著說，「看著孩子們一步步成長，他們的成就是我最大的感動」。而「突破逆戰，翻轉人生」，更是他對台東偏鄉的這些五項孩子們一直以來的精神口號。

現代五項運動在台灣仍屬冷門項目，發展上面臨許多挑戰。范希聖坦言，目前最大困境在於訓練資源有限，訓練器材設備以及參賽的經費不足，導致選手在備戰與訓練過程中須克服比其他縣市更多的困難。深切期許目前除了受到台東縣政府大力支持外，能受到更多相關單位給予支持與重視，更希望這項多元化學習的運動能夠普及化。 國立台東體育中學現代五項隊總教練，同時也是東台灣唯一位現代五項運動國際教練的范希聖脫穎而出，榮獲「114年體育有功教練個人獎」。圖／讀者提供

商品推薦