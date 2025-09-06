快訊

50嵐「隱藏點法」曝光！一票網友大推：完全另一個層次

交保金差2千萬柯文哲「堅持不欠人」！陳佩琪不排除抵押房子籌錢

最可愛卻沒人要…認養會剩最後2隻小貓「孤單縮籠子裡」 1原因讓志工心疼

聽新聞
0:00 / 0:00

台東體中現代五項隊總教練 范希聖獲頒體育有功個人獎

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
范希聖（右）多年來投入現代五項運動的培育工作，培養孩子們多面向的能力與堅韌的意志力。圖／讀者提供
范希聖（右）多年來投入現代五項運動的培育工作，培養孩子們多面向的能力與堅韌的意志力。圖／讀者提供

台東縣今天舉辦「114年台東縣體育有功獎」頒獎典禮，國立台東體育中學現代五項隊總教練，同時也是東台灣唯一位現代五項運動國際教練的范希聖脫穎而出，榮獲「體育有功教練個人獎」，肯定其多年來在基層深耕及培育人才上的貢獻與努力。

范希聖表示，自己之所以投入現代五項運動的培育工作，源於對這項多元運動的熱愛與挑戰。他指出，現代五項融合游泳、越野跑、射擊、西洋劍、馬術（2024年全球更改為障礙賽）等五種運動結合而成，對選手的綜合素質要求極高。

他說，「我希望能透過這項運動，培養孩子們多面向的能力與堅韌的意志力，也讓孩子們能擁有更多元化的學習」。

執教期間，范希聖率領選手參與國內外賽事，屢屢傳回佳績。他所指導的選手不僅在全運會、全中錦、全國錦標賽等奪牌，更成功站上國際賽事的舞台，展現台東選手的潛力與實力。近年來培養出子弟兵如張晴、林俞彤、鄒欣洳、楊苙寅等多位選手入選國家代表隊及國家培訓隊。

訓練之餘帶著選手深入基層辦理體驗營及參與公益活動。范希聖笑著說，「看著孩子們一步步成長，他們的成就是我最大的感動」。而「突破逆戰，翻轉人生」，更是他對台東偏鄉的這些五項孩子們一直以來的精神口號。

現代五項運動在台灣仍屬冷門項目，發展上面臨許多挑戰。范希聖坦言，目前最大困境在於訓練資源有限，訓練器材設備以及參賽的經費不足，導致選手在備戰與訓練過程中須克服比其他縣市更多的困難。深切期許目前除了受到台東縣政府大力支持外，能受到更多相關單位給予支持與重視，更希望這項多元化學習的運動能夠普及化。

國立台東體育中學現代五項隊總教練，同時也是東台灣唯一位現代五項運動國際教練的范希聖脫穎而出，榮獲「114年體育有功教練個人獎」。圖／讀者提供
國立台東體育中學現代五項隊總教練，同時也是東台灣唯一位現代五項運動國際教練的范希聖脫穎而出，榮獲「114年體育有功教練個人獎」。圖／讀者提供

運動 台東 教練

延伸閱讀

2025世界武術賽登場 台灣女將趙唐瑄南刀項目奪銅

「八月在我家」根本神仙打架　王琄掀情勒背後：其實在討愛

北京杜莎夫人蠟像館突發停業公告 館內一眾「明星」具體去向未明

王楚欽赴北大新生報到！低調從後門進入仍引轟動 身上這衣服也紅了

相關新聞

影／竹縣唯一甲組勁旅 員東國中男籃六戰全勝奪冠軍

新竹縣員東國中男子籃球隊上個月參加在花蓮舉行的第22屆「菁英盃」全國籃球錦標賽暨花蓮縣第39屆「王母盃」全國籃球錦標賽中...

台東體中現代五項隊總教練 范希聖獲頒體育有功個人獎

台東縣今天舉辦「114年台東縣體育有功獎」頒獎典禮，國立台東體育中學現代五項隊總教練，同時也是東台灣唯一位現代五項運動國...

不只供溫飽 也給舞台！安得烈全國學藝競賽 136學子得獎

安得烈慈善協會「第10屆全國學藝競賽」今揭曉得獎名單，今年總共2161件作品參賽，涵蓋繪畫、書法與作文三大類，最終選出1...

安得烈全國學藝競賽 136學子獲獎

安得烈慈善協會「第十屆全國學藝競賽」昨揭曉得獎名單，今年共二一六一件作品參賽，涵蓋繪畫、書法與作文三大類，最終選出一三六...

英文課播「中共大閱兵」嗆同學不喜歡可離開 北市和平高中老師道歉了

台北市立和平高中傳出有英文教師在課堂播放中共九三大閱兵影片，學生反映不妥，該師稱不喜歡可離開教室惹議。和平高中校長楊廣銓...

影／受霸凌學生拿刀片劃傷自己手臂 同學緊急通報師長提供受害者輔導

苗栗市明仁國中上午舉辦友善校園反霸凌宣誓，會場同時宣導反詐、反毒，縣長鍾東錦帶領全校一千多名師生宣誓，強調縣府推動校園安...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。