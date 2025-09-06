影／竹縣唯一甲組勁旅 員東國中男籃六戰全勝奪冠軍
新竹縣員東國中男子籃球隊上個月參加在花蓮舉行的第22屆「菁英盃」全國籃球錦標賽暨花蓮縣第39屆「王母盃」全國籃球錦標賽中，以6戰全勝的佳績，從全國41支隊伍中脫穎而出，勇奪國中男子組冠軍，球隊本周二獲新竹縣長楊文科表揚。
員東國中男籃隊成立11年，是新竹縣唯一的甲組籃球隊，歷年來屢屢突破國中甲級聯賽紀錄，為新竹縣爭光。去年，他們先在「全國中學籃球錦標賽」贏得國男甲組冠軍，接著10月中旬再度出征「全國中正盃」大學暨中學籃球賽，再次捧回冠軍獎盃，寫下隊史重要里程碑。
校長呂詩琦表示，球隊能屢創佳績，關鍵在於高強度的密集訓練與隊員的耐心與毅力。「隊員們從去年12月就開始每天密集練習，即使在酷熱的夏天也未曾休息，持續保持體能巔峰與比賽熟練度，課業也未受影響。」
助理教練陳長甫指出，本次比賽中，多支甲組球隊派出雙隊參賽，對手實力強勁，場場比賽都相當膠著。尤其對戰台北市信義國中時，對手體型明顯優勢，員東國中隊員只能靠速度、技巧與積極度尋求突破。
為此，他在上陣前提醒隊員「都是國中生，不用害怕，從零開始展現態度最重要。」隊員們全力完成進攻與防守重點，並以團隊合作與競爭精神取得最終勝利。
學校表示，身為偏鄉學校，能參加盛大賽事與國際球隊切磋，不僅提升球員視野，也累積寶貴的全國賽經驗。展望未來，學校期盼球隊持續參與更多比賽，讓學生在籃球道路上精進實力，同時拓展國際視野。
