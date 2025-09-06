聽新聞
安得烈全國學藝競賽 136學子獲獎

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
安得烈慈善協會「第十屆全國學藝競賽」昨公布得獎名單，圖為十至十二年級獲特優的楊宸安「時光裡的藥房」。圖／安得烈慈善協會提供
安得烈慈善協會「第十屆全國學藝競賽」昨公布得獎名單，圖為十至十二年級獲特優的楊宸安「時光裡的藥房」。圖／安得烈慈善協會提供

安得烈慈善協會「第十屆全國學藝競賽」昨揭曉得獎名單，今年共二一六一件作品參賽，涵蓋繪畫、書法作文三大類，最終選出一三六名學子獲獎。評審觀察，本屆作品無論在創意、技巧或情感表達上皆展現顯著提升，充分彰顯孩子們以藝術與文字訴說心聲的真摯力量。

全國學藝競賽創辦至今邁入第十屆，鼓勵偏鄉及清寒學子以創作抒發心靈、建構自信與認同。安得烈慈善協會執行長羅紹和表示，這不僅是一場競賽，更是一個舞台，讓孩子看見自身的價值，勇敢追夢，並在過程中找到力量與盼望。

羅紹和感謝歷屆評審的專業投入，使競賽兼具教育意義與啟發價值，成為孩子生命成長的重要養分，安得烈慈善協會不僅透過「食物銀行計畫」為弱勢兒童送上溫飽，也藉由「學藝競賽」提供孩子們展現才華的舞台，讓愛心與教育相互呼應，陪伴孩子們成長茁壯。

繪畫類方面，評審潘蓬彬讚許作品風格多元，題材涵蓋生活觀察、家庭情感及流行文化，充分體現年輕世代的創意視野。書法類作品的評審蔡耀慶說，參賽者在筆法、章法及墨色應用上皆有突破。作文類部分，評審黃偉慈老師肯定獲獎作品掌握題旨到位，以真摯情感和生活經驗打動人心，並提醒ＡＩ時代更需保持「有溫度的文字」。

安得烈慈善協會將於十一月廿二日至十二月十七日在中正紀念堂三樓藝廊舉辦「第十屆全國學藝競賽成果展」，並同步推出「安得烈線上藝廊」，讓民眾線上、線下都能欣賞孩子們的藝術心聲。

安得烈慈善協會「第十屆全國學藝競賽」昨公布得獎名單，圖為三、四年級組獲特優的林淳瀚作品「撈魚去」。圖／安得烈慈善協會提供
安得烈慈善協會「第十屆全國學藝競賽」昨公布得獎名單，圖為三、四年級組獲特優的林淳瀚作品「撈魚去」。圖／安得烈慈善協會提供
安得烈慈善協會「第十屆全國學藝競賽」昨公布得獎名單。圖為七至九年級獲特優的陳允安作品「祝福花束」。圖／安得烈慈善協會提供
安得烈慈善協會「第十屆全國學藝競賽」昨公布得獎名單。圖為七至九年級獲特優的陳允安作品「祝福花束」。圖／安得烈慈善協會提供

