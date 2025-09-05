不只供溫飽 也給舞台！安得烈全國學藝競賽 136學子得獎

安得烈慈善協會「第10屆全國學藝競賽」今揭曉得獎名單，今年總共2161件作品參賽，涵蓋繪畫、書法與作文三大類，最終選出136名學子獲獎。本屆作品無論在創意、技巧或情感表達上皆顯著提升，充分彰顯孩子們以藝術與文字訴說心聲的真摯力量。

全國學藝競賽創辦至今邁入第10屆，秉持初心，持續鼓勵偏鄉及清寒學子以創作抒發心靈、建構自信與認同。安得烈慈善協會執行長羅紹和表示，這不僅是一場競賽，更是一個舞台，讓孩子看見自身的價值，勇敢追夢，並在過程中找到力量與盼望。

他也感謝歷屆評審的專業投入，使競賽兼具教育意義與啟發價值，成為孩子生命成長的重要養分。安得烈慈善協會不僅透過「食物銀行計畫」為弱勢兒童送上溫飽，也藉由「學藝競賽」提供孩子們展現才華的舞台，讓愛心與教育相互呼應，陪伴孩子們成長茁壯。

繪畫類方面，評審觀察到國、高中組作品展現更高成熟度與細膩度，評審陳能梨指出，學生能以具象描繪與色彩層次傳遞細節與情感；評審潘蓬彬則讚許作品風格多元，題材涵蓋生活觀察、家庭情感及流行文化，充分體現年輕世代的創意視野。

書法類作品則展現筆墨新貌。評審李清源表示，高中組優秀作品自然不拘，書寫間流露專注與樂趣；評審林政榮則觀察到今年用紙與墨料運用更具創新，彩墨與特殊材質讓作品更具辨識度，另一名評審蔡耀慶也說，參賽者在筆法、章法及墨色應用上皆有突破。

作文類部分，評審黃偉慈肯定獲獎作品掌握題旨到位，以真摯情感和生活經驗打動人心，並提醒在AI時代更需保持「有溫度的文字」；評審鄒敦怜則指出，題目設計兼顧不同年齡層，激發多元表達，高中組更已有不少作品達「小文學家」水準，展現文字的厚度與力量。

安得烈慈善協會將於11月22日至12月17日在中正紀念堂三樓藝廊舉辦「第10屆全國學藝競賽成果展」，並同步推出「安得烈線上藝廊」，讓民眾線上線下都能欣賞孩子們的藝術心聲。完整獲獎名單及展覽資訊請至協會官網查詢。 10至12年級特優作品，楊宸安「時光裡的藥房」。圖/安得烈慈善協會提供 7至9年級獲特優的陳允安作品「祝福花束」。圖/安得烈慈善協會提供

