快訊

加快接班布局？前北韓軍人稱金正恩「難活過50歲」再10年是極限

屏東開學首周2起校園暴力 學生遭毆打、美工刀劃傷

中央社／ 屏東縣5日電

開學首周屏東校園昨天發生2起校園暴力。屏東市某國中1名學生持美工刀劃傷同學小腿，傷口縫12針；縣內某國立高職則有1名女學生遭男學生毆打，臉部瘀青、流血。

遭美工刀劃傷學生家長今天接受媒體聯訪表示，孩子與傷人的同學平時是朋友，「玩在一起玩過頭」，不過拿刀行為讓她相當憂心，也認為校方不夠積極，希望縣府與學校重視後續輔導、教育；另因與對方家長沒共識，將提出告訴。

校方表示，2名學生皆成績優秀，平時會一起討論功課。昨天學校老師提出回收有問題課本換獎勵，遭劃傷學生要搶同學課本，搶來搶去過程中踢到同學下巴，同學被踢後拿出美工刀，將對方小腿劃傷。

校方表示，遭劃傷學生平時會鬧這名同學，後者表示不喜歡被觸碰。校方不斷強調零肢體接觸、不帶包含美工刀在內違禁品，後續會再加強教育，雙方各別給予對應懲處。

屏東縣政府教育處表示，此件突發事件為學生戲弄翻臉造成衝突，已請學校持續關心受傷學生狀況，同時協助學生之間關係修復。

某國立高職學生毆人案則於社群平台Threads曝光，照片可見遭毆女學生眼周瘀傷，嘴唇、耳朵有血跡。校方以新聞稿回應，校內2名新生不同班，不過因國中時同校、積怨已久，在走廊偶遇時，男學生對女學生施暴，造成女學生身體受傷。校方立即啟動校安通報機制，並於第一時間通知雙方家長到校，共同協助處理後續事宜。

校方表示，網路上流傳相關影片與照片，呼籲社會大眾勿再轉傳或評論，以免造成學生二次傷害；相關行為也可能涉及個資及法律責任。孩子仍在成長階段，懇請外界給予空間與機會，讓教育與輔導發揮正面效果。

屏東 校園暴力事件

延伸閱讀

國中時期積怨 高職男剛入學…把女學生叫出教室打鼻青臉腫

南國設計沙龍開跑 縣府攜手設計界共創屏東新美學

為換獎品起爭執 國中生腿遭美工刀劃傷8公分…縫12針

開學打工調查！3成5大學生認生活費不夠 北中南因這支出差異大

相關新聞

英文課播「中共大閱兵」嗆同學不喜歡可離開 北市和平高中老師道歉了

台北市立和平高中傳出有英文教師在課堂播放中共九三大閱兵影片，學生反映不妥，該師稱不喜歡可離開教室惹議。和平高中校長楊廣銓...

影／受霸凌學生拿刀片劃傷自己手臂 同學緊急通報師長提供受害者輔導

苗栗市明仁國中上午舉辦友善校園反霸凌宣誓，會場同時宣導反詐、反毒，縣長鍾東錦帶領全校一千多名師生宣誓，強調縣府推動校園安...

為換獎品起爭執 國中生腿遭美工刀劃傷8公分…縫12針

才剛開學，屏東縣某國中昨日發生學生持美工刀劃傷同學事件，被劃傷同學腳上長約8公分的傷口十分嚇人，送醫治療後縫了12針。縣...

六和高中勇奪桃園盃全國三對三籃球冠軍　為桃為校爭光

桃園市政府體育局主辦的「2025第九屆桃園盃全國三對三籃球賽」吸引全國超過300支隊伍齊聚競技。六和高中由國中部直升高中...

小一生功課寫到太晚 聯絡簿自主「1舉動」父母看完笑翻了

聯絡簿上的「家長簽章」欄位，本是要父母簽名確認，但一名小一學童卻「另闢蹊徑」。因為寫功課到太晚，擔心耽誤爸媽時間，他乾脆拿起筆，用注音拼出爸爸的名字，自行完成「簽章任務」，舉動讓家長哭笑不得。

放眼未來 新北市自強國小AI學習中心啟用

新北市自強國小日前舉辦「自強領航 國際翱翔—AI國際情境學習中心」啟用典禮，在校長張明賢、家長會長周采靚、賴萬年文教基金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。