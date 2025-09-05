快訊

柯文哲今不交保 胞妹柯美蘭難受：哥哥知道家裡沒7千萬

英文課播「中共大閱兵」嗆同學不喜歡可離開 北市和平高中老師道歉了

英文課播「中共大閱兵」嗆同學不喜歡可離開 北市和平高中老師道歉了

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市立和平高中有英文教師在課堂播放中共九三大閱兵影片，學生反映不妥，該師稱不喜歡可離開教室惹議。聯合報系資料照
台北市立和平高中傳出有英文教師在課堂播放中共九三大閱兵影片，學生反映不妥，該師稱不喜歡可離開教室惹議。和平高中校長楊廣銓今已嚴肅告誡，該師以美、中兩國閱兵影片提醒學生自律的重要性，藉此作為班級經營，對於選材不當等已表達歉意。

三立新聞網報導，一名廖姓教師9月3日在高三英文課堂播放中共九三大閱兵影片，學生提醒不妥，卻遭該師斥責，甚至稱「同學不喜歡可以離開教室」。

和平高中校長楊廣銓表示，廖姓教師為高三導師，廖師今上午向他說明，9月3日下午在導師班的英文課堂進度告一段落後，播放美國國慶、九三大閱兵的影片，藉由2段影片作為班級經營方式，告訴學生自律、紀律的重要性，希望孩子把心思放在課業和學測上。

楊廣銓說，他有特別告誡廖師，學生有受教權益，如果他們覺得不舒服，教師必須調整教學活動，而不該用彼此不認同的話語來對話，不行「以同學不喜歡可以離開教室」回應。他也強調，不要將政治、性別、族群等敏感性議題當作課堂教材，可用英文作文，讓學生省思自律，而非教師單方面提醒。

是否涉及懲處？楊廣銓指出，他已口頭嚴肅告誡，廖師今表達歉意，包含教材選擇不夠謹慎、為學校帶來紛擾；後續已請輔導室老師關心學生狀況，也責成教務處巡堂時關心廖師的教學情形。

