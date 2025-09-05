響應國民體育日 新北汐止北峰國小全校環河大路跑

快訊

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
路跑活動希望孩子們養成好的運動習慣，並且透過環基隆河畔，更認識自己的家園。 圖／觀天下有線電視提供
路跑活動希望孩子們養成好的運動習慣，並且透過環基隆河畔，更認識自己的家園。 圖／觀天下有線電視提供

因應9/9日國民體育日，今(5)日汐止區北峰國小，發動全校師生路跑，一大早做完早操後，600位親師生從校門口出發，走新社后橋進入基隆河步道，最遠跑到原住民公園，小朋友說天氣好熱、跑的好累，但很喜歡路跑活動，可以邊看風景還能運動，好健康。

全校親師生一大早先是在球場做早操，為接下來的路跑暖暖身，暖身完，整隊出發，沿著基隆河跑步，也認識家鄉，當天結合家長、社區一起，學生們從校門口出發後，有中興里長蔡振國、志工維持交通安全，大隊往新社后橋集合，上午9點整，校長及里長鳴笛後，全校師生正式起跑。

北峰國小主任劉昌鴻表示，9/9日是國民體育日，因應開學之初，也希望孩子們有健康的體魄，好好學習，所以，環河大路跑活動已經邁入第9年，也因為是國民體育日，把主題設定在健康促進以及環保愛地球，希望孩子們養成好的運動習慣，並且透過環基隆河畔，認識我們的家園。

中興里長蔡振國指出，每一年暑假過後學校都會安排路跑，從北峰國小跑到原住民公園，小朋友們越跑越有精神，不少家長也來陪著孩子路跑，促進親子間的交流，還有對孩子們的健康、課業都有幫助。

小朋友說很喜歡今天的活動，因為路跑可以讓自己的身體健康，從學校出發一直走到原住民公園，沿著基隆河步道，沿路運動可以身體健康，也可以看風景、還可以跟好朋友一起走。

也有學生說，真的很累，因為太陽很大，又非常熱，流了一大堆汗，但是很喜歡學校辦的路跑活動，因為可以曬太陽跑步，很健康。

