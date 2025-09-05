師播中共閱兵還嗆學生「不喜歡可離開」 北市和平高中：已嚴肅告誡

台北市和平高中1名教師在課堂上播放中共九三閱兵影片，被學生反映不恰當後還請學生離開教室，引發爭議。校方今天表示，已嚴肅告誡這名教師，後續也會持續關心其授課狀況。

媒體報導，台北市立和平高中廖姓教師，3日在3年級的英文課堂上播放中共九三閱兵影片，被學生反映「上課播放這個不太妥當」，卻斥責學生，表示「台灣就是太自由，不喜歡可以離開教室」。

和平高中校長楊廣銓今天接受電訪表示，已向該名教師了解狀況，教師說明自己是該班的導師，在課堂進度告一段落後，播放美國國慶與中國閱兵的影片，藉此向學生提醒自律及紀律的重要性，作為班級經營方式。

楊廣銓說，他已嚴肅告誡這名教師，學生有受教權，不能以「不喜歡可以離開」回應學生對授課內容的反饋，並強調不要以政治、性別或族群相關等敏感議題作為教材，同時建議教師用作文題目等方式，讓學生經過省思而深化自律理念，而不只是單方面灌輸期待。

至於是否會涉及懲處，楊廣銓說，這名教師已針對教材選擇及引發關注表達歉意，後續教務處將加強注意教師平時授課狀況，輔導處也會持續關心學生需求。

