影／受霸凌學生拿刀片劃傷自己手臂 同學緊急通報師長提供受害者輔導

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗市明仁國中推動友善校園並致力營造安全、尊重、關懷的學習環境，上午辦友善校園反霸凌宣誓，會場同時宣導反詐、反毒，縣長鍾東錦帶領全校一千多名師生宣誓，強調縣府推動校園安全與學生身心健康的決心。記者胡蓬生／攝影
苗栗市明仁國中上午舉辦友善校園反霸凌宣誓，會場同時宣導反詐、反毒，縣長鍾東錦帶領全校一千多名師生宣誓，強調縣府推動校園安全與學生身心健康的決心。縣府教育處表示，這學年度反霸凌宣導主題為「停！聽！看！一起調出和諧的友善校園！」。

教育處表示，這項主題結合多層面校園防制與輔導觀念，具體作法包括，「停」代表立即制止霸凌行為，鼓勵旁觀者勇於協助；「聽」強調傾聽需求、理解差異，以培養同理心；「看」是提醒師生加強觀察敏感度，及早發現受霸凌學生的求助訊號並啟動輔導，先前縣內就發生過受霸凌學生拿美工刀折下的一截刀片劃傷自己的手臂，同學見了被嚇到，趕緊報告老師，讓受害學生得以接受心理輔導，也及時制止霸凌行為再傷人。

「校園霸凌防制準則」新增調和制度，落實輔導先行，還有「修復式正義」調和化解衝突，建立溝通與尊重的校園文化。如遇校園霸凌事件，可撥打縣內反霸凌專線037-329980（想要救救霸凌）或教育部反霸凌專線1953尋求協助。

鍾東錦指出，為強化縣內校園防制機制與輔導資源，縣府已訂定完整的校園霸凌防制計畫，補助國中小學務減課鐘點費或增置學務人力，協助推動校園安全與學務創新、兒少偏差行為預防與輔導等業務，盼共同打造安心學習的教育場域。

教育處指出，隨網路社群使用普及，校園安全不僅止於實體環境，數位性別暴力防制也很重要，強調「五不四要」原則，包括不違反意願、不聽從自拍、不倉促傳訊、不轉寄私照、不取笑被害；如果發生事件後，要告訴師長，要截圖存證，要記得報警，要檢舉對方。此外，如學生遭遇私密影像散布，可向「性影像處理中心」線上申訴，或撥打「私ME」專線02-66057373求助並通報警方。此外也呼籲學生遠離混合式新興毒品，絕不嘗試以維護身心健康。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

苗栗市明仁國中推動友善校園並致力營造安全、尊重、關懷的學習環境。記者胡蓬生／攝影
苗栗市明仁國中推動友善校園並致力營造安全、尊重、關懷的學習環境。記者胡蓬生／攝影
