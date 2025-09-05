為換獎品起爭執 國中生腿遭美工刀劃傷8公分…縫12針
才剛開學，屏東縣某國中昨日發生學生持美工刀劃傷同學事件，被劃傷同學腳上長約8公分的傷口十分嚇人，送醫治療後縫了12針。縣府教育處表示，初步了解為學生上課時的突發事件，已請學校持續關心受傷學生狀況，及學生間的關係。
今天一名網友PO文指出，友人小孩在國中跟同學發生爭執，「拳打腳踢就算了⋯今天是拿著美工刀劃在朋友的小孩腳上長達7-9公分縫了12針...今天是劃在腳上，若換作是不小心劃到大動脈？」
他說，「校方跟對方家長想息事寧人，今天換作是各位的小孩在學校受了這樣的傷，借問各位該怎麼做？」並附上一張傷口照，長長的刀傷看起來十分驚人，網友也留言「恐怖了，國中生在校行兇」、「這種事不可姑息」、「幾歲的孩子會不知道美工刀很危險？」
受傷學生的家長陳小姐表示，事發在昨天下午2點多，因一本書印刷有問題，老師說收回去有獎勵，兒子和另外2名同學想拿去換獎勵而搶來搶去。其中一名同學想要從鉛筆盒拿東西出來，因兒子之前曾被人拿筆戳過，想要踢掉鉛筆盒，不小心踢到對方下巴。
沒想到對方竟從鉛筆盒拿出美工刀劃傷兒子，後來他自己走去保健室，導師有打電話通知，由家人帶去醫院縫合治療。目前已向警方報案，
縣府教育處表示，現初步了解為學生上課突發事件，是為了兌換獎品而翻臉，造成肢體衝突，其中一名學生被劃傷，已請學校持續關心受傷學生狀況及學生間的關係。
▪葉丙成回台大授課管制升級！駐警隊守門口 學生進教室需「雙重認證」
▪繁星遭撤錄取！台中女學霸被證實考回台大醫 美照曝光2萬人朝聖
▪ 處理強酸廢液冒白煙！中興大學又爆實驗室意外 緊急疏散上百人
▪「最佳辯士」高中生遭5校取消資格 他曝原要重考 35天後考上成大醫
▪彰化高中冷氣電費「1分鐘1元」惹議 校方認疏失急調整並補償
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言