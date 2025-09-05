為換獎品起爭執 國中生腿遭美工刀劃傷8公分…縫12針

才剛開學，屏東縣某國中昨日發生學生持美工刀劃傷同學事件，被劃傷同學腳上長約8公分的傷口十分嚇人，送醫治療後縫了12針。縣府教育處表示，初步了解為學生上課時的突發事件，已請學校持續關心受傷學生狀況，及學生間的關係。

今天一名網友PO文指出，友人小孩在國中跟同學發生爭執，「拳打腳踢就算了⋯今天是拿著美工刀劃在朋友的小孩腳上長達7-9公分縫了12針...今天是劃在腳上，若換作是不小心劃到大動脈？」

他說，「校方跟對方家長想息事寧人，今天換作是各位的小孩在學校受了這樣的傷，借問各位該怎麼做？」並附上一張傷口照，長長的刀傷看起來十分驚人，網友也留言「恐怖了，國中生在校行兇」、「這種事不可姑息」、「幾歲的孩子會不知道美工刀很危險？」

受傷學生的家長陳小姐表示，事發在昨天下午2點多，因一本書印刷有問題，老師說收回去有獎勵，兒子和另外2名同學想拿去換獎勵而搶來搶去。其中一名同學想要從鉛筆盒拿東西出來，因兒子之前曾被人拿筆戳過，想要踢掉鉛筆盒，不小心踢到對方下巴。

沒想到對方竟從鉛筆盒拿出美工刀劃傷兒子，後來他自己走去保健室，導師有打電話通知，由家人帶去醫院縫合治療。目前已向警方報案，

縣府教育處表示，現初步了解為學生上課突發事件，是為了兌換獎品而翻臉，造成肢體衝突，其中一名學生被劃傷，已請學校持續關心受傷學生狀況及學生間的關係。

