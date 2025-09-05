六和高中勇奪桃園盃全國三對三籃球冠軍　為桃為校爭光

桃園市政府體育局主辦的「2025第九屆桃園盃全國三對三籃球賽」吸引全國超過300支隊伍齊聚競技。六和高中由國中部直升高中普通科的溫修邑、張加樂、林侑威組隊出戰，最終勇奪青少年男子組冠軍，為校再添榮耀。

這3位選手會考後即投入高強度訓練。林侑威表示，初期最大的挑戰是體能，但在教練鼓勵下逐漸找回自信，也與隊友培養出絕佳默契。溫修邑說，他是升高一才接受正規訓練，憑藉壯碩身材在籃下扮演關鍵角色。張加樂則分享，防守是最辛苦的，但所有努力讓這場勝利更具意義。

指導老師張瀚元指出，三位同學從體能、默契到戰術規劃皆展現高度投入，場上互補性強，面對強敵也能冷靜應對、彼此扶持。

六和高中校長陳淑惠也表示，這座冠軍獎盃見證了學生們的努力與團隊精神。她勉勵同學們在課業與運動間取得平衡，將毅力與合作精神延伸到生活與學習，未來無論在哪個舞台上都能自信發光。 六和高中學生勇奪「2025第九屆桃園盃全國三對三籃球賽」青少年男子組冠軍，指導老師張瀚元（右一）與隊員合影。圖／六和高中提供 六和高中學生溫修邑（右起）、張加樂、林侑威勇奪「2025第九屆桃園盃全國三對三籃球賽」青少年男子組冠軍，與指導老師張瀚元合影。圖／六和高中提供

