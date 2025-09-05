六和高中勇奪桃園盃全國三對三籃球冠軍 為桃為校爭光
桃園市政府體育局主辦的「2025第九屆桃園盃全國三對三籃球賽」吸引全國超過300支隊伍齊聚競技。六和高中由國中部直升高中普通科的溫修邑、張加樂、林侑威組隊出戰，最終勇奪青少年男子組冠軍，為校再添榮耀。
這3位選手會考後即投入高強度訓練。林侑威表示，初期最大的挑戰是體能，但在教練鼓勵下逐漸找回自信，也與隊友培養出絕佳默契。溫修邑說，他是升高一才接受正規訓練，憑藉壯碩身材在籃下扮演關鍵角色。張加樂則分享，防守是最辛苦的，但所有努力讓這場勝利更具意義。
指導老師張瀚元指出，三位同學從體能、默契到戰術規劃皆展現高度投入，場上互補性強，面對強敵也能冷靜應對、彼此扶持。
六和高中校長陳淑惠也表示，這座冠軍獎盃見證了學生們的努力與團隊精神。她勉勵同學們在課業與運動間取得平衡，將毅力與合作精神延伸到生活與學習，未來無論在哪個舞台上都能自信發光。
【文教熱話題】
▪葉丙成回台大授課管制升級！駐警隊守門口 學生進教室需「雙重認證」
▪繁星遭撤錄取！台中女學霸被證實考回台大醫 美照曝光2萬人朝聖
▪ 處理強酸廢液冒白煙！中興大學又爆實驗室意外 緊急疏散上百人
▪「最佳辯士」高中生遭5校取消資格 他曝原要重考 35天後考上成大醫
▪彰化高中冷氣電費「1分鐘1元」惹議 校方認疏失急調整並補償
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言