小一生功課寫到太晚 聯絡簿自主「1舉動」父母看完笑翻了
聯絡簿上的「家長簽章」欄位，本是要父母簽名確認，但一名小一學童卻「另闢蹊徑」。因為寫功課到太晚，擔心耽誤爸媽時間，他乾脆拿起筆，用注音拼出爸爸的名字，自行完成「簽章任務」，舉動讓家長哭笑不得。
這名爸爸在臉書社團「爆廢公社」分享，當天孩子收拾好書包後，突然對他說：「我幫你簽好（名）了，你不用簽了。」原以為只是玩笑，翻開聯絡簿才發現，兒子果真在「家長簽章」欄位留下「爸爸的名字」注音版。
貼文曝光後，引來網友熱烈討論，有人大讚「孩子自我管理能力超好」、「自動自發，長大一定了不起」，也有人笑說「老師心想：這位爸爸的中文程度……」、「我小二到高中畢業都自己簽」。
更妙的是，聯絡簿「聯絡事項」寫著「蘋果樹」，卻因注音拼錯引發網友熱議。「蘋有兩個音，地方差異而已」、「我們應該是不同年代的拼法」；還有人歪樓揶揄：「是要帶一棵樹去學校嗎？」、「爸爸帶牛頓上山了。」小一生的童言童行雖讓爸媽哭笑不得，卻也意外勾起不少家長的童年回憶。
