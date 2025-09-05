放眼未來 新北市自強國小AI學習中心啟用

快訊

聯合報／ 教育事業部
「AI國際情境學習中心」正式啟用，將引領全校師生展開一場場精彩的國際學習旅程。圖／自強國小提供
新北市自強國小日前舉辦「自強領航 國際翱翔—AI國際情境學習中心」啟用典禮，在校長張明賢、家長會長周采靚、賴萬年文教基金會董事長粘舜權、志工隊大隊長賴靖宜、雙語處外師Miss May及全校師生的見證下，這座嶄新設施正式啟用，展現學校推動國際教育、提升學生素養的決心。

啟用典禮在自強國小直笛團的樂曲中揭開序幕。張明賢致詞時感謝教育局支持，讓學校能將原有活動中心改造為融合國際教育意涵的學習場域。中心外觀以「自強兒童搭乘火箭探索世界」為主題，結合彩繪階梯呈現北半球意象，以及101大樓、自由女神像、巴黎鐵塔等世界建築；內部從健康足球、生態校園、閱讀悅讀等校訂課程出發，未來更預計透過多元國際繪本、數位學習工具以及跨國線上交流，培養學生成為具備在地關懷與全球視野的未來公民。

粘舜權表示，自強國小透過硬體建設與課程軟體結合的模式，為新北市的國際教育樹立典範。這座中心的成立，不僅是空間的升級，更是教育理念的實踐。

周采靚感動地說，身為家長樂見學校為孩子們創造如此優質的學習環境。這座AI國際情境學習中心將成為孩子們學習與成長的堅實後盾，引領他們勇敢地走出台灣、認識世界。

學生陳醺元表示，活動中心改造後校園變得充滿活力。學生黃筱芮說，入口處的火箭與太空人裝飾十分可愛，聯絡簿上的SDGs圖示也巧妙呈現在玻璃牆面上，令人驚喜；馬拉拉名言讓她獲得更多力量。

「AI國際情境學習中心」正式啟用，學生們也對校園新風貌充滿喜悅。圖／自強國小提供
新北市自強國小「自強領航 國際翱翔—AI國際情境學習中心」啟用，展現學校積極推動國際教育、提升學生全球素養的決心。圖／自強國小提供
新北市自強國小「自強領航 國際翱翔—AI國際情境學習中心」正式啟用，展現學校積極推動國際教育、提升學生全球素養的決心。圖／自強國小提供
新北市自強國小「AI國際情境學習中心」啟用，學生們也對校園新風貌充滿喜悅。圖／自強國小提供
