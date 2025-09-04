連年全國科學比賽奪獎 黎明中學將推科學實驗班

台南黎明中學近年來在全國自然科學領域競賽中屢獲佳績，累積的深厚實力，讓黎明決定在新學年度將申請設立科學實驗班，期盼藉由完整的課程、專業師資與資源挹注，打造更具前瞻性的科學教育模式，培育未來人才。

黎明中學在2019、2020獲得高中物理探究實作全國決賽第一名，2025獲得全國高中物理探究實作金獎。此外在思源創意科學大賽全國總決賽中自2019年起連6年獲得銀牌、銅牌、最佳關卡、最佳創意….等獎項。每年選手複賽中都要與期末考並行奮戰，決賽在暑假的培訓期間則常遇風災雨災。

黎明中學以「六年一貫」的科學教育體系為核心，從國一即透過科學營隊培養學生探索興趣；國中階段在彈性課程中導入探究與實作，啟發學生的問題意識與科學思維。高中後，除多元選修課程，更透過週六專業培訓課程強化研究能力，持續科學素養的深化與專業發展。

黎明中學正準備申請設立科學實驗班，校長陳啟聰表示：「科學教育的核心不僅是比賽成績，更是啟發學生的好奇心與研究熱情。本校將持續透過扎根課程與多元發展，陪伴學生勇於挑戰。」

台南黎明中學長期深耕科學教育，學生常主動向老師討論。圖／黎明中學提供 黎明中學日前獲得全國高中物理探究實作金獎。圖／黎明中學提供 台南黎明中學長期深耕科學教育。圖／黎明中學提供

商品推薦