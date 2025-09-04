快訊

江祖平發不自殺聲明 點名三立副總「曾把你當兄弟」：道歉很難？

銷毀所有痕跡！金正恩會普亭後 北韓「急掃房間、狂擦桌椅」原因曝光

網批陸委會「好像沒事幹」、領高薪只剩罵大陸 梁文傑回應

聖功女中赴峇里島散播愛地球種子 實踐「我愛地球媽媽」

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市聖功女中師生赴峇里島實踐「我愛地球媽媽，我愛海底家園」。圖／聖功女中提供
台南市聖功女中師生赴峇里島實踐「我愛地球媽媽，我愛海底家園」。圖／聖功女中提供

台南市天主教學校聖功女中師生將理念化為實際行動，遠赴印尼峇里島展開一場結合環境保育、文化交流與生命教育的國際志工之旅。校方今天分享成果，顯示這趟旅程不僅是校訂必修課程的延伸，更是學生用行動守護地球、關懷世界的具體展現。

聖功女中表示，該校開設「鄉土之愛與國際關懷」校訂必修課，以自編教材為核心，引導學生深入了解台灣原住民、環境保育及海洋生態等議題。再經過社團淨灘、海生館參訪和志工培訓等扎實準備後，將學習成果帶到海外。

在峇里島，師生走進當地小學，舉辦以環境保護為主題的營隊，透過說故事和互動遊戲，將愛護地球的種子播撒到孩子們心中。學生也化身海龜保育中心的志工，放生一隻隻小海龜，並在深夜熬夜守候海龜媽媽上岸產卵，小心翼翼地收集每一顆卵，為新生命提供安全的孵育環境。

學生分享，第一次看到海龜媽媽在沙灘上掘洞、產卵，真的很震撼，「那一刻覺得自己跟海洋的距離不再遙遠，而是緊緊連在一起。」這段親身經歷讓環境保護不再只是書本上的知識，而是充滿感動與連結的真實體驗。

除了環境志工服務，也進行文化交流，參訪了以永續為核心的「Green School」，深入學習獨特的環保教學理念與實踐方法。另，學生前往當地高中，分享台灣客家文化，並以精緻的紙傘作為交流禮物，將台灣之美傳遞到海外。師生也受邀走進印尼傳統家庭，換上傳統服飾，學習當地樂器與迎賓舞蹈，體驗文化最真摯的溫度。

她們用行動詮釋了何謂責任、勇氣與愛，校長許佳涓表示，期望培養的學生不只是在學校裡的學習者，更是地球的公民、海洋的守護者。「教育不只是學習知識，更是行動的開始。」這趟峇里島之旅，不僅是學術成果的延伸，更是學生們一場感動又難忘的生命教育之旅，讓她們從在地關懷走向國際視野，成為真正的地球守護者。

台南市聖功女中師生赴峇里島實踐「我愛地球媽媽，我愛海底家園」。圖／聖功女中提供
台南市聖功女中師生赴峇里島實踐「我愛地球媽媽，我愛海底家園」。圖／聖功女中提供

海龜 峇里島

延伸閱讀

東勢林業園區修理工廠 11/2前展出猛禽生活

打破「液體核」印象！陸科研團隊發現火星有「固體內核」似地球

猛禽就在我們身邊！東勢林業文化園區今主題展到11月

影／桃園渴望里合力救援負傷遇險穿山甲寶寶 成功保育野放回歸山林

相關新聞

基隆建德國中沒「棒球隊」家長失望 學校：人數不足將規畫社團

基隆建德國中以成立「棒球隊」名義宣傳招生，但家長投訴開學之後才發現學校沒有棒球隊，連棒球社團都沒有，大失所望。建德國中回...

呼吸好空氣！桃園首創「校園空氣儀表板」 23國小搶先試辦

新學期剛開始，桃市府今宣布推出全國首創的「校園空氣儀表板」，結合即時監測、3日預報與行動建議，讓市府、師長及學童隨時掌握...

AIAMA2025國際珠算奧林匹克大賽台灣獲奪18座獎 宜蘭就抱回6座

來自14個國家、500多位選手同場較勁的「AIAMA2025珠算奧林匹克國際大賽」成績揭曉，台灣18人獲獎中宜蘭就占6人...

南市南光高中新生「做十六」成年禮 迎向責任與勇氣

台南市南光高中高一學生今天下午在師長、家長與貴賓的見證下，完成意義深遠的「做十六」成年禮。學生們齊聲朗誦「成年宣誓」，展...

兩廳院離島跨海圓夢 金門學子快閃國家音樂廳演出驚艷全場

由兩廳院主辦的「藝術零距離—離島深化教育專案計畫」，上月在金門與台北兩地展開，金門高中、金城國中管樂社學生首度接觸爵士樂...

雲林偏鄉牙科沙漠 縣府砸1200萬在學校打造牙科診所

雲林縣有許多鄉鎮牙科不足，其中二崙、口湖鄉甚至無牙醫執業，縣府自籌1200萬元在12所學校設置牙科診療椅，今天啟用，雲林...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。