聖功女中赴峇里島散播愛地球種子 實踐「我愛地球媽媽」

台南市天主教學校聖功女中師生將理念化為實際行動，遠赴印尼峇里島展開一場結合環境保育、文化交流與生命教育的國際志工之旅。校方今天分享成果，顯示這趟旅程不僅是校訂必修課程的延伸，更是學生用行動守護地球、關懷世界的具體展現。

聖功女中表示，該校開設「鄉土之愛與國際關懷」校訂必修課，以自編教材為核心，引導學生深入了解台灣原住民、環境保育及海洋生態等議題。再經過社團淨灘、海生館參訪和志工培訓等扎實準備後，將學習成果帶到海外。

在峇里島，師生走進當地小學，舉辦以環境保護為主題的營隊，透過說故事和互動遊戲，將愛護地球的種子播撒到孩子們心中。學生也化身海龜保育中心的志工，放生一隻隻小海龜，並在深夜熬夜守候海龜媽媽上岸產卵，小心翼翼地收集每一顆卵，為新生命提供安全的孵育環境。

學生分享，第一次看到海龜媽媽在沙灘上掘洞、產卵，真的很震撼，「那一刻覺得自己跟海洋的距離不再遙遠，而是緊緊連在一起。」這段親身經歷讓環境保護不再只是書本上的知識，而是充滿感動與連結的真實體驗。

除了環境志工服務，也進行文化交流，參訪了以永續為核心的「Green School」，深入學習獨特的環保教學理念與實踐方法。另，學生前往當地高中，分享台灣客家文化，並以精緻的紙傘作為交流禮物，將台灣之美傳遞到海外。師生也受邀走進印尼傳統家庭，換上傳統服飾，學習當地樂器與迎賓舞蹈，體驗文化最真摯的溫度。

她們用行動詮釋了何謂責任、勇氣與愛，校長許佳涓表示，期望培養的學生不只是在學校裡的學習者，更是地球的公民、海洋的守護者。「教育不只是學習知識，更是行動的開始。」這趟峇里島之旅，不僅是學術成果的延伸，更是學生們一場感動又難忘的生命教育之旅，讓她們從在地關懷走向國際視野，成為真正的地球守護者。 台南市聖功女中師生赴峇里島實踐「我愛地球媽媽，我愛海底家園」。圖／聖功女中提供

